Трамп назвал администрацию Байдена гестаповской

«Эти люди управляют администрацией гестапо. И это единственное, что у них есть. И, по их мнению, это единственный способ победить», - сказал он.

Трамп также добавил, что Байден - «худший президент в истории нашей страны». По мнению политика, глава государства некомпетентен, кроме того, по мнению Трампа, он мошенник.

Ранее Трамп набросился на Байдена с критикой из-за студенческих митингов в США. По словам экс-президента, еще четыре года назад нельзя было представить, что в Соединенных Штатах может произойти нечто подобное. Он сказал, что на это грустно смотреть.