Трамп назначил главой Секретной службы США своего телохранителя

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Трамп назвал Каррана настоящим патриотом, а также отметил его большой стаж. У телохранителя есть 23 года опыта работы в правоохранительных органах.

Ранее Карран занимал должность помощника специального агента, отвечающего за охрану президента и «проявил себя как лидер», способный руководить сложными мероприятиями по обеспечению безопасности.

«Он доказал свою отвагу, когда, рискуя собственной жизнью, помог спасти меня от пули убийцы в Батлере, штат Пенсильвания. Я полностью верю в то, что Шон сделает Секретную службу США сильнее, чем когда-либо прежде», - написал Трамп.

После своей инаугурации новый американский лидер отменил 78 решений , принятых его предшественником Джо Байденом.