Трамп может выслать из США принца Гарри за ложь
Британского принца Гарри могут депортировать из США после инаугурации избранного президента Дональда Трампа. Об этом представитель аналитического центра Heritage Foundation Найл Гардинер заявил изданию Daily Express.
В 2023 году центр обратился в суд с просьбой предоставить доступ к иммиграционным документам принца Гарри, чтобы изучить законно ли он получил разрешение на пребывание в США после своего признания в употреблении наркотиков.
Министерство внутренней безопасности США не стали подтверждать или опровергать наличие записей о возможном незаконном въезде герцога Сассекского. Позже Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в «защите Гарри».
«Президент Трамп заявлял в прошлом, что примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении… Я думаю, Гарри был бы депортирован из Соединенных Штатов очень быстро», - подчеркнул Гардинер, Аналитик предположил, что Трамп распорядится опубликовать записи в ближайшие месяцы.
В своих мемуарах принц Гарри написал, что употреблял кокаин.
После этого его призвал принести публичные извинения.