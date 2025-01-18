Трамп может выслать из США принца Гарри за ложь

В 2023 году центр обратился в суд с просьбой предоставить доступ к иммиграционным документам принца Гарри, чтобы изучить законно ли он получил разрешение на пребывание в США после своего признания в употреблении наркотиков.

Министерство внутренней безопасности США не стали подтверждать или опровергать наличие записей о возможном незаконном въезде герцога Сассекского. Позже Трамп обвинил администрацию действующего президента США Джо Байдена в «защите Гарри».

«Президент Трамп заявлял в прошлом, что примет соответствующие меры, если Гарри солгал в своем заявлении… Я думаю, Гарри был бы депортирован из Соединенных Штатов очень быстро», - подчеркнул Гардинер, Аналитик предположил, что Трамп распорядится опубликовать записи в ближайшие месяцы.

В своих мемуарах принц Гарри написал, что употреблял кокаин.

После этого его призвал принести публичные извинения.