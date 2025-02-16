16 февраля 2025, 12:18

Трамп может приехать в Россию, когда захочет — Песков

Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп может прибыть с визитом в Россию в любой момент. На это в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Трамп приехать в Москву сразу же после согласования разрешительных условий.

Президент России Владимир Путин, добавил Песков, будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить со страной радость и гордость от победы над фашизмом.

Прошедший разговор между российским лидером и главой Белого дома официальный представитель Кремля назвал мощным сигналом того, что проблемы будут пытаться решить посредством диалога.

«И теперь будем говорить о мире , а не о войне», - сказал Песков.

Он напомнил, что с предыдущей американской администрацией никакого диалога не было, а в Вашингтоне официально придерживались позиции «война до конца».

«Судя по заявлениям президента Трампа, решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше», - отметил официальный представитель Кремля.

США Санкции Дональд Трамп Россия Владимир Путин
16 февраля 2025, 12:52
Лидер немецкой «АдГ» Вайдль заявила о планах налаживания отношения с Россией
Global Look Press
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Претендующая на второе место на выборах в бундестаг партия «Альтернатива для Германии» готова к восстановлению хороших отношений с Россией через отмену санкционной политики. Об этом в интервью газете Bild заявила сопредседатель партии и кандидат на пост канцлера ФРГ Алиса Вайдель.

Она подчеркнула, что действующие сейчас ограничения против России больший вред нанесли Германии, которая столкнулась с огромными ценами на энергоносители. Эта ситуация ударила, как по простым гражданам, так и промышленности страны.

«Мы хотим очень хороших отношений с крупными державами. К ним относится Россия. Прежде всего, мы нацелены прекратить политику санкций, которая в первую очередь вредит нашей стране», - заявила Вайдель.

Политик добавила, что действующие немецкие власти за последние три года ухудшили отношения с Россией до самого низкого уровня, заплатив за это падением экономического и промышленного сектора.

По результатам опросов, «Альтернатива для Германии» находится на втором месте по популярности среди избирателей в преддверии досрочных выборов в бундестаг, которые пройдут 23 февраля.

Лидером остается Христианско-демократический союз/Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС) с кандидатом на пост главы правительства Фридрихом Мерцем. Партия действующего канцлера Олафа Шольца - Социал-демократическая партия Германии - находится на третьем месте по популярности.

На этой неделе Шольц пообещал завершить политическую карьеру после ухода с поста главы правительства. Он пояснил, что хочет вернуть себе статус «нормального гражданина».

Германия Международные отношения Санкции Россия
16 февраля 2025, 04:11
Второй тур президентских выборов пройдет в Абхазии
РИА «Новости»
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В Абхазии состоится второй тур президентских выборов, в котором будут участвовать политик Бадра Гунба и оппозиционер Адгур Ардзинба. Об этом заявил председатель ЦИК республики Дмитрий Маршан, сообщило РИА «Новости».

«В любом случае будет второй тур, в котором будут принимать участие Гунба Бадра Зурабович и Ардзинба Адгур Амиранович», - заявил он.

Маршан добавил, что предварительные итоги объявят в 12:00 в воскресенье, 16 февраля.

В президентской гонке участвовали пять кандидатов. Помимо Гунбы и Ардзинбы на пост главы государства претендовали бывший торгпред в России Олег Барциц, бывший глава контрольной палаты республики Роберт Аршба и председатель «Черноморского банка развития» Адгур Хурхумал.

Ранее ЦИК республики сообщил, что явка на президентских выборах составила более 55% по состоянию на 18:00, поэтому они состоялись.

Российские представители на выборах в Абхазии в качестве международных наблюдателей не присутствовали.

Абхазия Выборы Президентские выборы в Абхазии 2025
16 февраля 2025, 02:26
В США сообщили о «грандиозной сделке» между США и Белоруссией
РИА «Новости»
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В отношениях между США и Белоруссией наметилась «грандиозная сделка» по ослаблению санкций. Об этом сообщила американская газета The New York Times.

Издание напомнило, что до этого Вашингтон пытался изолировать ближайшего союзника России, поэтому встреча американского дипломата с президентом республики Александром Лукашенко дает надежду «на ослабление репрессий и сближение с Москвой».

На днях в республику прибыл заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. Он хотел встретиться с Лукашенко и главой КГБ РБ Иваном Тертелем.

Газета отметила, что дипломат хотел обсудить обмен заключенных в Белоруссии граждан США на ослабление некоторых американский санкций. Официального подтверждения информации пока нет, а в Госдепе на вопросы журналистов не ответили.

NYT также сообщила, что после переговоров с Лукашенко Смит и еще двое чиновников США поехали в деревню, расположенную недалеко от границы с Литвой. Там их ждали трое заключенных - американец и двое белорусов.

«Когда стемнело, американцы и освобожденные заключенные вернулись через границу в Вильнюс, столицу Литвы», - уточнило издание.

Ранее Великобритания ввела санкции против председателя Центризбиркома Белоруссии Игоря Карпенко после президентских выборов.

США Заключенные Белоруссия Госдеп США Александр Лукашенко Санкции Россия Минск Москва
16 февраля 2025, 01:41
Британец в радиоэфире призвал к российскому вторжению
РИА «Новости»
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Британский слушатель дозвонился до радио LBC и заявил в прямом эфире, что России следует вторгнуться в Великобританию, так как жить при президенте РФ Владимире Путине будет лучше, чем при премьер-министре Кире Стармере. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Я думаю, что было бы здорово, если бы русские вторглись в Британию. Нет ничего хуже, чем быть под властью Стармера», - заявил он в эфире.

По мнению британца, миру необходим «настоящий коммунизм». Он выразил уверенность, что Путину можно доверять, чего бы он не сказал про Стармера.

Ранее британский политик Дэвид Фрост заявил, что его страна оказалась на грани банкротства. По его словам, дефицит бюджета может достичь 20 миллиардов фунтов стерлингов, сократить доходы не вариант из-за избирателей, а повышение налогов приведет к рецессии.

До этого британские журналисты назвали телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом «большой победой» для российского лидера.

Великобритания Россия Мужчины Кир Стармер

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