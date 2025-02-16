«Конечно», - сказал он, отвечая на вопрос журналиста о том, может ли Трамп приехать в Москву сразу же после согласования разрешительных условий.

Президент России Владимир Путин, добавил Песков, будет рад приветствовать всех глав государств мира, которые готовы разделить со страной радость и гордость от победы над фашизмом.

Прошедший разговор между российским лидером и главой Белого дома официальный представитель Кремля назвал мощным сигналом того, что проблемы будут пытаться решить посредством диалога.

«И теперь будем говорить о мире , а не о войне», - сказал Песков.

Он напомнил, что с предыдущей американской администрацией никакого диалога не было, а в Вашингтоне официально придерживались позиции «война до конца».

«Судя по заявлениям президента Трампа, решаем проблему через диалог. Никакой войны, нужен мир. Такая позиция, по идее, любому здравомыслящему человеку или государству должна импонировать больше», - отметил официальный представитель Кремля.