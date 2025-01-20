20 января 2025, 15:25

Трамп может подписать указ оTikTok в присутствии его главы сразу после присяги

Unsplash
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Советники новоизбранного президента США Дональда Трампа обсуждали указ о спасении TikTok в США. Об этом заявила газета Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По некоторым данным, новый американский лидер планирует подписать необходимый для возобновления работы сервиса в стране сразу после инаугурации. Церемонию посетит гендиректор соцсети Шоу Цзы Чу.

«Советники Дональда Трампа обсуждали возможность подписания будущим президентом исполнительного указа для „спасения“ TikTok вскоре после приведения его к присяге в ротонде Капитолия, в присутствии гендиректора видеоприложения и законодателей, поддержавших закон о запрете приложения как угрозы национальной безопасности», - сообщила газета.

Как отметили собеседники Politico, подписание новых указов не характерно для церемонии инаугурации американских лидеров. Обычно президенты начинают эту работу на следующий день после прибытия в Белый дом.

Видеоплатформа перестала открываться у американцев утром 19 января. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что он решит вопрос с судьбой TikTok и издаст указ о паузе исполнения закона о запрете соцсети , чтобы заключить соглашение с его владельцами.

Ранее Верховный суд США ответил отказом TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета соцсети на территории страны в силу с 19 января.

США Соцсети Дональд Трамп TikTok
20 января 2025, 15:35
ЕК раскроет план по полному отказу стран Европы от российских энергоресурсов
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В ближайшее время Еврокомиссия обнародует новую стратегию, направленную на отказ ЕС от российских энергоресурсов. Об этом заявила представитель ЕК Анна-Кайса Итконен, сообщил ТАСС.

«Несмотря на эти значительные результаты (действий Еврокомиссии по избавлению от энергоресурсов из РФ - прим. ред), российский газ присутствует на рынке ЕС», - отметила она она.

Итконен уточнила, что комиссия представит новую стратегию до середины марта 2025 года - в первые 100 дней работы нового состава ЕК.

Аналитическая компании Kpler ранее сообщила, что страны-члены Европейского союза за первые две недели текущего года приобрели более 837 тысяч кубометров российского сжиженного газа. Речь идет о рекордном объеме поставок для начала января.

Глава отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер 17 января допустил, что снижение поставок нефти и газа Норвегией позволит России укрепить свои позиции на европейском рынке.

Еврокомиссия Газ Россия Евросоюз
20 января 2025, 14:06
Возвращение Трампа к власти сможет изменить судьбу оставшихся в РФ западных компаний
Global Look Press
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Возвращение Дональда Трампа на пост президента США может позволить некоторым западным компаниям остаться в России. Об этом сообщило агентство Reuters.

Находящиеся на российском рынке международные компании будут внимательно следить за действиями Трампа и корректировать свои планы в соответствии с его шагами.

Глава отдела корпоративной разведки по Европе, Ближнему Востоку и Африке в компании S-RM Ян Мэсси заметил, что на фоне увеличения Россией цены ухода со своего рынка Трамп может снизить стоимость присутствия на нем и добиться равновесия.

Партнер Debevoise and Plimpton Алан Карташкин допустил, что новая американская администрация частично смягчит антироссийские санкции в случае урегулирования конфликта на Украине. Это, в свою очередь, может стать причиной разморозки некоторых «застрявших» в РФ иностранных активов и привести к новой волне сделок по выходу с рынка.

Пожелавший остаться анонимным инвестор предположил, что компании, которые не хотели уходить из России, будут ждать. Еще один неназванный источник заявил, что возвращение к власти Трампа способно вынудить остаться тех, кто планировал перестать сотрудничать с российским рынком.

Действующий президент США Джо Байден ранее усложнил для избранного главы страны Дональда Трампа процесс снятия санкций, введенных против России.

США Санкции Дональд Трамп Россия Бизнес Деньги Экономика
20 января 2025, 11:58
В Молдавии около 6 тысяч жителей остались без газа из-за повреждения газопровода
Unsplash
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Примерно шесть тысяч жителей Молдавии остались без газа в связи с повреждением газопровода. Об этом представители Rotalin Gaz сообщили на странице компании в Facebook*.

По их данным, газопровод около села Фундул Галбеней получил повреждения накануне во время несогласованных земляных работ сторонней организацией.

«Пострадали несколько населенных пунктов и около 6000 потребителей», - объяснили в компании.

Там же отметили, что специалисты быстро устранили риск аварийной ситуации. Сегодня утром начались восстановительные работы.

Ранее президент Молдавии Майя Санду назвала незаконными поставки российского газа в Приднестровье, потому что они нарушают санкции.

Молдавия перестала снабжать газом ПМР после запрета на его транзит из России по территории Украины. Правительство Приднестровья из-за энергетического кризиса решилось на крайние меры - в городах по ночам больше не освещают улицы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

Газ Молдавия
20 января 2025, 10:51
Учительница родила сына от 13-летнего ученика в США
Unsplash
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В американском штате Нью-Джерси учительница Лора Карон родила от 13-летнего ученика. Об этом сообщил WPVI-TV.

Следователи выяснили, что в период с 2016-го по 2020 год женщина насиловала ребенка у себя дома. Она преподавала у мальчика и его брата и была в хороших отношениях с их родителями, поэтому те часто оставляли сыновей дома у Карон.

История получила резонанс после того, как отец мальчиков забил тревогу. Он опубликовал в соцсетях пост о том, что родившийся в 2019 году ребенок учительницы подозрительно похож на его сына.

После этого выяснилось, что женщина спала в одной постели с учеником, а также входила в ванную, когда тот принимал душ. В тот период мальчику было 13 лет. Подробности рассказала сестра пострадавшего, брат признался ей в интимных отношениях с преподавательницей. В суде он также это подтвердил.

Лору Карон арестовали и обвинили в нескольких тяжких преступлениях. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

Ранее полиция в США арестовала учительницу начальной школы за порно с ребенком. Последние четыре года она работала помощницей учителя, но летом ей выдали временную лицензию на преподавание.

США Суд Дети Школы Соцсети Женщины Учителя Полиция

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