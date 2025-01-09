Трамп-младший прилетел в Гренландию

Дональд Трамп-младший приземлился в Гренландии спустя всего пару часов после того, как его отец вновь заявил о своей заинтересованности в контроле над этой арктической автономной территорией и пообещал «сделать Гренландию снова великой».

Как отметили журналисты, когда Трампа-младшего спросили о планах, он ответил, что прибыл в Гренландию в качестве туриста. Он якобы не собирался встречаться с политиками и не хотел обсуждать интерес США к этому региону. Вместо этого он сказал, что просто хочет увидеть достопримечательности, пообщаться с людьми и хорошо провести время.

Позже Трампа-младшего сфотографировали возле статуи Ханса Эгеде, датско-норвежского миссионера, который стал символом датского колониализма.

«А его окружение, как сообщается, раздавало шляпы с надписью „Сделаем Гренландию снова великой“», - отметили авторы публикации.

Ранее Трамп назвал владение Гренландией необходимостью для США. После избранный президент публично допустил использование военной силы для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал идею присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. При этом в Дании допустили возможность независимости Гренландии.