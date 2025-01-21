21 января 2025, 12:02

Трамп лишил многих сотрудников спецслужб доступа к секретным данным

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Президент США Дональд Трамп своим указом лишил доступа к секретной информации сотрудников спецслужб, которые ранее назвали фейком скандальное содержимое ноутбука Хантера Байдена. Документ появился на сайте Белого дома.

«Настоящий приказ предписывает отозвать все действующие допуски в системе безопасности у бывших сотрудников разведки, которые занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года», - говорится в документе.

Среди тех, кого затронуло ограничение, и бывший советник Трампа Джон Болтон.

В начале декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия.

В сентябре Секретная служба США собиралась проверить удаленный пост Илона Маска в соцсети X, в котором бизнесмен удивлялся, что никто не покушается на Байдена или Камалу Харрис.

Разведка США Джон Болтон Дональд Трамп Джо Байден
21 января 2025, 12:28
Лукашенко обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным строительство второй в стране атомной электростанции. Об этом сообщило БелТА.

«У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что место возведения АЭС еще не определили, но потенциальные площадки для этой цели есть. В Белоруссии активно строится жилье с подогревом и электрическим отоплением, развивается электротранспорт. Возведение второй АЭС позволит обеспечить население этой инфраструктурой.

Лукашенко заявлял о необходимости построить вторую атомную станцию еще на прошлой неделе. По его словам, потребности в электроэнергии наблюдаются в том числе в производственной сфере.

Белоруссия Строительство АЭС
21 января 2025, 12:02
Трамп решил вернуть смертную казнь на федеральном уровне
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность восстановления смертной казни на федеральном уровне. Мораторий на исполнение этого вида наказания ввели при администрации Джо Байдена, сообщил Reuters.

«Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне», - сообщили американские чиновники на правах анонимности.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Трамп сообщил, что его администрация занимается увольнением более тысячи сотрудников , которые были назначены предыдущей властью, но не соответствуют требованиям новой администрации. Трамп также подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Ранее Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения. Его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.

США Смертная казнь Дональд Трамп Джо Байден
21 января 2025, 11:26
В России призвали Трампа к уважению правового режима Панамского канала
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Россия рассчитывает, что президент США Дональд Трамп и власти Панамы будут уважать международно-правовой режим Панамского канала. Об этом заявил в беседе с ТАСС директор латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин.

Дипломат напомнил, что международно-правовой режим Панамского канала определен и четко обозначен в договоре между Соединенными Штатами и Панамой от 7 сентября 1977. Документ вступил в силу 1 октября 1979 года.

«Россия участвует в протоколе с 1988 года и подтверждает свои обязательства по соблюдению постоянного нейтралитета Панамского канала, выступая за сохранение этого международного транзитного водного пути безопасным и открытым», - подчеркнул он.

Дональд Трамп в рамках инаугурационной речи накануне сообщил о планах «забрать» Панамский канал обратно. Политик выразил уверенность в том, что этим судоходным путем управляет Китай. Он также назвал «глупым подарком» возвращение Панаме контроля над этими водами.

США Дональд Трамп Россия МИД РФ Инаугурация Трампа 2025
21 января 2025, 11:12
Находящегося в заложниках у ХАМАС россиянина освободят в течение 3-4 недель
Читайте нас в: Google Новости
Боевики ХАМАС могут в течение 3-4 недель освободить плененного россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова, находящегося в Секторе газа. Об этом в эфире Россия 24 заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден», - подчеркнул дипломат.

По его словам, других россиян среди заложников ХАМАС нет.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила, что россиянина Александра Труфанова включили в первый список на обмен заложниками. Она выразила надежду, что ХАМАС передаст мужчину израильской стороне согласно заключенной сделке.

В рамках первого этапа обмена боевики отпустят 33 человека, об этом уже предупредили родственников заложников. По договору, перемирие между Израилем и ЗАМАС продлится 42 дня. После прекращения огня палестинская сторона передала представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских гражданок. В обмен на это Израиль освободит 90 палестинских женщин-заключенных.

Израиль Дипломатия Конфликт Израиля и Палестины

Новости по теме