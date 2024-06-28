28 июня 2024, 08:40

Трамп констатировал провал Украины в конфликте с Россией

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Украина не сможет победить в конфликте с российской стороной. Такое мнение во время теледебатов с президентом США Джо Байденом выразил экс-лидер страны Дональд Трамп. Трансляцию вел CNN.

«Украина не выигрывает. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты», - сказал он.

По его словам, Украина потеряла слишком много людей. Он назвал ситуацию печальной. Трамп добавил, что Украина потеряла великолепные города с золотыми куполами из-за Байдена и его решений.

Предприниматель заверил, что специальная военная операция не началась, если бы Соединенными Штатами управлял человек, которого уважает российский президент Владимир Путин.

Действующий глава Белого дома успел оконфузиться на теледебатах. Выступая с речью, Байден сбился и завис на некоторое время. Сторонники признали ситуацию провальной. После дебатов демократы запаниковали, сообщил CNN.

Дональд Трамп Россия Выборы президента США Джо Байден
28 июня 2024, 09:07
Республика Конго начала обсуждать с Россией добычу полезных ископаемых
РИА «Новости»
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Российские компании смогут помочь Республике Конго добывать железо, калий, фосфаты, медь и цинк. Об этом РИА «Новости» заявил президент страны Дени Сассу-Нгессо.

Он напомнил, что государство обладает большим запасом полезных ископаемых и предложил России помочь с их разработкой. Глава государства также указал на заинтересованность страны в производстве удобрений.

«В Конго много возможностей», - подчеркнул он.

По словам Сассу-Нгессо, благодаря российским партнерам Конго может начать производить фосфатные и калийные удобрения.

Ранее глава республики приехал в Россию с официальным визитом. Сассу-Нгессо встретился с президентом Владимиром Путиным. Лидеры обсудили перспективы партнерства, а также международную и региональную повестку дня.

За существенный вклад в развитие и укрепление отношений Путин наградил Сассу-Нгессо орденом Почета. Государства отметили 60-летие дипломатических контактов. По мнению российского лидера, отношения двух стран развиваются в позитивном ключе.

Африка Россия Экономика
28 июня 2024, 09:07
Антиправительственный митинг прошел у дома Нетаньяху в Иерусалиме
Global Look Press
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В Иерусалиме тысячи людей устроили митинг перед домом премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Протестующие потребовали смены власти, сообщили журналисты газеты Jerusalem Post.

По данным издания, большая часть митингующих - молодые люди. Вечером 27 июня они перекрыли улицу перед резиденцией премьера и скандировали лозунги «У нас нет безопасности! У нас нет экономики! Мы хотим смены правительства!».

Участники акции на дороге жгли костры. Сотрудники полиции пытались тушить пламя из огнетушителей, но протестующие вновь разжигали огонь.

Журналисты уточнили, что на место также прибыли подразделения конной полиции.

Массовые протесты против правительства Израиля начались после 7 октября прошлого года, когда боевики ХАМАС напали на Израиль и взяли в плен свыше 200 заложников. Протестующие пытались добиться отставки премьер-министра Биньямина Нетаньяху, так как он не хотел вести переговоры по поводу пленных израильитян.

Протесты Митинги Биньямин Нетаньяху
28 июня 2024, 08:58
Внеочередные выборы президента стартовали в Иране
Global Look Press
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В Иране начали работать избирательные участки на внеочередных президентских выборах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голосование стартовало в 07:30 по московскому времени и продлится до 17:30. За пост президента поборются четыре кандидата: трое из консервативного лагеря (экс-глава МВД при президенте Махмуде Ахмадинежаде Мостафа Пурмохаммади, представитель верховного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности Саид Джалили и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф) и один - член парламента Масуд Пезешкиан - из реформаторского. Кандидатов зарегистрировали с 30 мая по 3 июня, до 9 июня проверили на соответствие требованиям. При необходимости второй тур выборов устроят 5 июля.

Внеочередные выборы назначили после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Конституция республики подразумевает, что выборы нового лидера должны состояться в течение 50 дней после заявления о смерти предыдущего.

Иран Выборы
28 июня 2024, 08:41
Стало известно, кому зрители дебатов Байдена и Трампа присудили победу
Global Look Press
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Две трети зрителей предвыборных дебатов в США, устроенных каналом CNN, сочли, что бывший американский президент Дональд Трамп переиграл действующего лидера Джо Байдена. Таковы результаты опроса, проведенного каналом путем рассылки СМС.

В опросе участвовали 565 зарегистрированных избирателей, смотревших первый раунд дебатов. Трампа назвали победителем 67% респондентов, Байдена - всего 33%. При этом, по версии канала, в дебатах 2020 года победителем всегда выходил Джо Байден.

Пользователи Сети заметили, что во время диалога с оппонентом Байден почти не моргал и сбился уже через 20 минут дебатов. Даже сторонники демократов признали его выступление провальным. Они отметили, что президент США ужасно выглядел, его речь была невыразительной, несколько раз он оказался не в состоянии закончить мысль.

Ранее американский журналист Сеймур Херш предположил, что в случае неудачного выступления на дебатах Байдена могут заменить новым кандидатом в президенты от Демократической партии.

Две трети зрителей предвыборных дебатов в США, устроенных каналом CNN , сочли, что бывший американский президент Дональд Трамп переиграл действующего лидера Джо Байдена. Таковы результаты опроса, проведенного каналом путем рассылки СМС.

США Дональд Трамп Джо Байден

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