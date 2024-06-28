«Украина не выигрывает. У них заканчиваются люди. У них заканчиваются солдаты», - сказал он.

По его словам, Украина потеряла слишком много людей. Он назвал ситуацию печальной. Трамп добавил, что Украина потеряла великолепные города с золотыми куполами из-за Байдена и его решений.

Предприниматель заверил, что специальная военная операция не началась, если бы Соединенными Штатами управлял человек, которого уважает российский президент Владимир Путин.

Действующий глава Белого дома успел оконфузиться на теледебатах. Выступая с речью, Байден сбился и завис на некоторое время. Сторонники признали ситуацию провальной. После дебатов демократы запаниковали, сообщил CNN.