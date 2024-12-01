Трамп и Маск внесут революционные изменения в американский ОПК

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Маск раскритиковал проект истребителя пятого поколения F-35 из-за его дороговизны, а разработчиков назвал «идиотами». После прихода Трампа в Белый дом бизнесмен возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE), который определит, какие траты федерального бюджета не нужны. Одним из первых кандидатов на сокращение станет программа F-35, отметило издание.

Бизнесмен увидел альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных беспилотников.

«Многоразовый дрон может сделать это без всех накладных расходов на пилота-человека», - процитировало Маска агентство.

По его мнению, современные системы ПВО или БПЛА будут сбивать истребители.

Ранее предприниматель предположил, что главным оружием будущего станут дроны и гиперзвуковые ракеты. Он добавил, что проект разработки самолетов F-35 провалился еще на этапе формирования.