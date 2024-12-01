01 декабря 2024, 09:15

Трамп и Маск внесут революционные изменения в американский ОПК

РИА «Новости»
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Миллиардер Илон Маск после прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти займется сокращением бюджетных расходов, из-за чего сферу ОПК ждут большие изменения. Об этом сообщило РИА «Новости».

Маск раскритиковал проект истребителя пятого поколения F-35 из-за его дороговизны, а разработчиков назвал «идиотами». После прихода Трампа в Белый дом бизнесмен возглавит Департамент государственной эффективности (DOGE), который определит, какие траты федерального бюджета не нужны. Одним из первых кандидатов на сокращение станет программа F-35, отметило издание.

Бизнесмен увидел альтернативу производства дорогих самолетов в разработке более эффективных беспилотников.

«Многоразовый дрон может сделать это без всех накладных расходов на пилота-человека», - процитировало Маска агентство.

По его мнению, современные системы ПВО или БПЛА будут сбивать истребители.

Ранее предприниматель предположил, что главным оружием будущего станут дроны и гиперзвуковые ракеты. Он добавил, что проект разработки самолетов F-35 провалился еще на этапе формирования.

США Истребители Беспилотники Дональд Трамп Илон Маск
01 декабря 2024, 04:44
Трамп объявил, кто станет следующим директором ФБР
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Кэша Пателя на пост следующего директора ФБР. Политик сообщил об этом в своей социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что Кашьяп „Кэш“ Патель станет следующим директором Федерального бюро расследований. Кэш - блестящий юрист, следователь и борец за „Америку прежде всего“, который посвятил свою карьеру разоблачению коррупции, защите правосудия и американского народа», - написал Трамп.

Он добавил, что Патель будет работать под руководством американского прокурора Пэма Бонди. Трамп считает, что на посту директора Патель вернет ФБР «верность, храбрость и честность».

Действующему директору ФБР Кристоферу Рэю придется уйти в отставку, чтобы освободить место. Рэй был назначен Трампом в 2017 году, формально у него осталось еще три года из его 10-летнего срока.

Кандидатуру Рэя Трамп выдвигал после увольнения с поста директора ФБР Джеймса Коми. Политик начал критиковать Рэя еще до того, как покинул свой пост в 2021 году. Мнение Трампа о ФБР только ухудшилось после того, как в августе 2022 года на его курорте Мар-а-Лаго провели обыск, а позже политику предъявили обвинения в хранении секретных документов.

США ФБР Дональд Трамп
30 ноября 2024, 23:39
США приостановили стратегическое партнерство с Грузией
Pxhere
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Соединенные Штаты приостановили стратегическое партнерство с Грузией. Об этом сообщили на сайте Госдепа.

Там заявили, что антидемократические действия «Грузинской мечты» нарушили ключевые принципы партнерства между двумя государствами. Оно было основано на приверженности демократии, верховенству закона, усилиям по борьбе с коррупцией, уважению основных свобод и прав человека.

«В результате Соединенные Штаты приостановили действие этого механизма», - заявили в Госдепе.

США выразили сожаление из-за решения Грузии приостановить вопрос о вступлении в Евросоюз. Американские власти осудили чрезмерное использование силы со стороны полиции во время протестов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили ранее сообщила, что не сложит свои полномочия после истечения срока мандата. Лидер республики заявила о «нелегитимности» парламента.

Грузия США
30 ноября 2024, 23:20
Демонстранты подожгли здание парламента в Тбилиси
Unsplash
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Демонстранты на акции протеста забросали петардами здание парламента в Тбилиси. В одном из помещений начался пожар, сообщил корреспондент РИА «Новости».

По его информации, речь идет о небольшом возгорании. Протестующие продолжают кидать в окна парламента петарды.

Кроме того, в сторону полицейских, охраняющих парламент по периметру, демонстранты запустили несколько фейерверков.

Акции протеста вечером 30 ноября проходят в двух точках в Тбилиси - у здания парламента на площади Руставели и у правительства. Движение на центральном проспекте столицы перекрыто, власти мобилизовали полицию и спецназ.

Протесты в Грузии начались в четверг, 28 ноября, вскоре после того, как премьер страны сообщил о замораживании переговоров по вступлению в Евросоюз. На фоне массовых протестов президент страны Саломе Зурабишвили заявила , что не намерена уходить в отставку до появления «легитимного парламента».

Грузия Пожары Протесты Полиция
30 ноября 2024, 22:45
«Главный ударный кулак морских сил». Военные корабли НАТО прибыли в Эстонию
Unsplash
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Шесть кораблей 1-й постоянной военно-морской группы НАТО прибыли в Таллин. Об этом сообщила телерадиокомпания ERR.

Визит военных кораблей Североатлантического альянса начался еще в пятницу, 29 ноября. Первым в Старом порту Таллинна ошвартовался британский фрегат HMS Iron Duke.

Утром следующего дня в тот же порт прибыли остальные корабли: французский фрегат FS Auvergne, нидерландский фрегат HNLMS Van Amstel, бельгийский фрегат BNS Louise-Marie, патрульный корабль FS Commandant Blaison и флагман группы норвежский штабной корабль HNoMS Maud.

Коммодор Иво Вярк, главком эстонских военно-морских сил, назвал первую постоянную военно-морскую группу НАТО «главным ударным кулаком морских сил альянса».

Корабли той же группы заходили в Эстонию и в апреле 2023 года. Они приняли участие в военно-морских учениях.

Ранее флаг России появился в небе над страной НАТО. Небо раскрасили французские пилоты.

Корабли НАТО Эстония

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