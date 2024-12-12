Трамп допустил возможность начала войны с Ираном

На вопрос журналиста о шансах начала войны с Ираном республиканец некоторое время молчал, а затем ответил, что «все возможно». Какие именно действия в отношении республики может предпринять Белый дом, Трамп не уточнил.

В этом же интервью победивший на выборах президент высказал мнение, что ситуация на Ближнем Востоке является менее опасной, чем на Украине.

«Это очень нестабильная ситуация. Я думаю, что самое опасное сейчас - это то, что происходит, [президент Украины Владимир] Зеленский решил, как я полагаю, с одобрения президента [США Джо Байдена], начать пускать ракеты по России», - добавил он.

Трамп выступил против идеи разрешить ВСУ использовать системы ATACMS для ударов вглубь России. Решение Байдена приведет только к еще большей эскалации, подчеркнул политик. Он также предположил, что многие люди ждут его прихода к власти и надеются, что он поможет урегулировать конфликт.