Трамп допустил применение силы для контроля США над Гренландией и Панамским каналом

Трамп отвечал на вопрос одного из журналистов - тот спросил, готов ли политик пообещать, что воздержится от военных и экономических методов принуждения, чтобы установить контроль над островом и каналом. Избранный президент США ответил отрицательно.

«Люди даже не знают, имеет ли Дания на законное право [на остров]. Но если да, то они должны отказаться от него, потому что он нужен нам для национальной безопасности, для защиты свободного мира», - добавил Дональд Трамп.

Ему также задали вопрос, пойдет ли он на военные меры, что сделать Канаду 51-м американским штатом. Трамп ответил, что к военным мерам он прибегать не будет, но не исключил экономического воздействия.

Гренландия имеет автономный статус в составе Дании с 1979 года. В декабре 2024 года Трамп заявил, что США хотят купить этот самый большой в мире остров. После этого Дания изменила свой герб.