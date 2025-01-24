24 января 2025, 05:43

Трамп допустил прекращение финансирования НАТО со стороны США

РИА «Новости»
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США могут остановить финансирование НАТО, заявил журналистам президент Дональд Трамп. Он обвинил блок в том, что он не защищает Вашингтон. Слова американского лидера привело РИА «Новости».

«Мы их защищаем, а они нас - нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать», - отметил Трамп.

Президент США повторил, что члены Североатлантического альянса должны поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Слова Трампа назвали «пинком под зад» для европейских столиц. Европе стоило бы заняться автономностью обороны ЕС, заявил глава Минобороны Франции.

Генсека НАТО Марка Рютте назвали последним на тонущем корабле. По словам бывшего разведчика Скотта Риттера, Трамп «перекроет кислород» альянсу для спасения Америки.

США Дональд Трамп НАТО ВВП
24 января 2025, 03:08
Убившего трех девочек в Британии подростка приговорили к 52 годам тюрьмы
Unsplash
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Подростка руандийского происхождения, убившего в Великобритании трех девочек, приговорили к 52 годам тюрьмы. Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Убийца из Саутпорта Аксель Рудакубана был приговорен к тюремному заключению сроком минимум на 52 года. Судья заявил, что „весьма вероятно“, что он никогда не выйдет на свободу», - сообщили в материале.

Убийство произошло в июле прошлого года, 17-летний подросток напал с ножом на детей во время детского танцевального мастер-класса. По информации издания, молодой человек зашел в студию и начал без разбора наносить удары 20-сантиметровым ножом, который специально для этого купил на маркетплейсе. Полиция арестовала его, когда он стоял с ножом над очередной жертвой.

Погибли три девочки , увечья получили еще восемь детей и двое взрослых. Девочкам было девять, шесть и семь лет. Юноша признал себя виновным, при этом не проявил никакого раскаяния.

Великобритания Убийства Дети Тюрьмы Полиция
24 января 2025, 03:00
Трамп росчерком пера рассекретил три самых громких убийства за всю историю США
Unsplash
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Дональд Трамп, 47-й президент США, подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами — 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщил The Hill.

Ручку, которой президент подписал указ, он попросил передать Роберту Ф. Кеннеди-младшему. Это сын Джона Кеннеди и кандидат на пост министра здравоохранения США.

Публикация секретных документов об убийстве Кеннеди - одно из предвыборных обещаний Дональда Трампа. Политик дал такое же обещание во время своего первого срока в Белом доме, но в конечном итоге некоторые бумаги остались засекреченными из-за требований разведывательного сообщества США.

Кроме того, в 2022 году Национальный архив США опубликовал почти 13 000 новых документов, связанных с убийством Кеннеди. Это стало крупнейшей публикацией таких бумаг с 2018 года.

Закон о том, чтобы все оставшиеся правительственные записи об убийстве Кеннеди были опубликованы к 2017 году, американские законодатели приняли еще в 1992 году. И Трамп, и Байден продлевали срок публикации. The Hill отметил, что в конечном итоге власти вряд ли раскроют какие-либо серьезные факты по данному делу.

Джона Кеннеди убили в 1963 году. Его брата Роберта застрелили в 1968-м. Всего за два месяца до убийства Роберта на митинге убили и Мартина Лютера Кинга. Все три убийства считаются самыми громкими в истории США, они также породили множество конспирологических теорий, в которых ранее разобрался 360.ru.

Дональд Трамп, 47-й президент США, подписал указ о рассекречивании всех имеющихся в архивах документов, связанных с тремя самыми громкими в истории страны убийствами - 35-го президента Джона Кеннеди и его младшего брата Роберта, а также правозащитника и лидера борьбы за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего. Об этом сообщил The Hill.

США Убийства Дональд Трамп История
23 января 2025, 22:59
Американская журналистка пообещала доказать, что жена Макрона — мужчина
РИА «Новости»
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Американская журналистка Кэндис Оуэнс снова подняла тему гендерной принадлежности супруги президента Франции Эммануэля Макрона Брижит. Она заявила в соцсети Х, что 30 января предоставит доказательства, что первая леди Франции — мужчина.

Оуэнс обратилась к президенту и попросила перед публикацией доказательств ответить ей честно, является ли его супруга мужчиной или женщиной. Также журналистка потребовала предоставить фотографии Брижит в юности.

В марте прошлого года президент Франции впервые высказался по поводу обвинений в адрес его супруги. Макрон признался, что его беспокоят подобные слухи о возлюбленной, но он назвал эти инсинуации атаками женоненавистников. Самое страшное - это ложная информация и сфабрикованные сценарии, заявил французский лидер.

Эммануэль Макрон Женщины Мужчины Франция
23 января 2025, 21:02
«Устали от обмана Брюсселя». Орбан уличил Евросоюз в лицемерии
РИА «Новости»
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Европейцы устали от лицемерия Евросоюза, который требует отказаться от российского газа и нефти, при этом Европа закупает ресурсы из РФ через третьи страны. Об этом в соцсети Х написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Трудно найти более лицемерный политический класс во всем мире, чем брюссельские бюрократы… Европейцы устали от лжи и обмана Брюсселя. Они хотят доступных цен на энергию и экономического процветания!» - отметил венгерский премьер.

В Западную Европу поступает больше российского сжиженного природного газа, чем когда-либо прежде, добавил Орбан. ЕС хочет избавиться от российской нефти, если не сможет купить ее в обход санкций через Азию.

Ранее Орбан призвал Евросоюз изменить свою позицию относительно антироссийских санкций. По его словам, санкции Брюсселя достигли только одного - уничтожили конкурентоспособность европейской экономики, и пришло время это менять.

Газ Европа Санкции Нефть Евросоюз Азия Виктор Орбан

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