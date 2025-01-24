Трамп допустил прекращение финансирования НАТО со стороны США

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«Мы их защищаем, а они нас - нет. Понимаете? Так что я не уверен, что мы должны что-либо тратить, но нам определенно следует им помогать», - отметил Трамп.

Президент США повторил, что члены Североатлантического альянса должны поднять расходы на оборону с 2% до 5% ВВП.

Слова Трампа назвали «пинком под зад» для европейских столиц. Европе стоило бы заняться автономностью обороны ЕС, заявил глава Минобороны Франции.

Генсека НАТО Марка Рютте назвали последним на тонущем корабле. По словам бывшего разведчика Скотта Риттера, Трамп «перекроет кислород» альянсу для спасения Америки.