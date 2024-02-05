Трамп допустил начало третьей мировой войны еще до конца срока Байдена

«Высока вероятность, что еще до истечения его срока мы получим третью мировую, потому что он не выполняет свою работу», - сказал он о Байдене.

Бывший глава Белого дома добавил, что весь мир смеется над Байденом и не уважает его, поскольку президент не может справиться со своими обязанностями, сообщал RT. Трамп отметил, что до президентских выборов в стране еще целых девять месяцев, а это большой срок, передавали «Известия».

Президент России Владимир Путин любит свою страну , в отличие от американского лидера Байдена, говорил ранее Трамп. Американский политик подчеркнул, что российский лидер очень умный и влиятельный человек, готовый хочет, чтобы его государство преуспевало. Байден же, напоминал бывший президент США, неспособен связать двух слов и найти лестницу.