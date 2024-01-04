Трамп добился отмены недопуска до праймериз в штате Колорадо

Адвокаты настаивали на том, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы».

Защита также отвергла утверждение о том, что Трамп принимал участие в мятеже, поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к конституции США.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Штаб Трампа назвал судебное решение ошибочным и подал апелляцию в Верховный суд.

Еще 16 штатов обратились в суды с требованием не допускать экс-президента к праймериз. В Аризоне и Мичигане иски уже отклонили.