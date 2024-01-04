04 января 2024, 02:30

Трамп добился отмены недопуска до праймериз в штате Колорадо

РИА «Новости»
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Бывший президент США Дональд Трамп обжаловал в Верховном суде страны недопуск до праймериз в штате Колорадо. Об этом сообщило РИА «Новости».

Адвокаты настаивали на том, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы».

Защита также отвергла утверждение о том, что Трамп принимал участие в мятеже, поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к конституции США.

В декабре Верховный суд штата Колорадо запретил экс-президенту США Дональду Трампу участвовать в местных праймериз, на которых определят кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Штаб Трампа назвал судебное решение ошибочным и подал апелляцию в Верховный суд.

Еще 16 штатов обратились в суды с требованием не допускать экс-президента к праймериз. В Аризоне и Мичигане иски уже отклонили.

США Суд Дональд Трамп Выборы
04 января 2024, 03:46
«Идиотизм». Макгрегор — об антироссийской провокации США в Финляндии
РИА «Новости»
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США могли бы разместить ракетные установки в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответные меры. Об этом рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор.

«Я предполагаю, что мы разместим там ракеты, если нам разрешат. Превратим Финляндию в магнит для атаки», - предположил офицер.

Полковник отметил, что сейчас в Финляндии, как и в Швеции господствует страх перед российским нападением, причем безо всяких на то оснований. Макгрегор назвал это идиотизмом.

Он также заметил, что на финской территории уже размещены американские военные.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия не видит выгоды Финляндии от вступления в НАТО, поскольку в случае обострения отношений между РФ и альянсом именно эта северная страна пострадает первой.

Россия уже отреагировала на решение финских властей. Президент РФ Владимир Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа на границе с Финляндией, чтобы с концентрировать там определенные воинские подразделения.

США Ракеты Финляндия Россия
04 января 2024, 01:35
Россию серьезно обеспокоила ситуация в Красном море — Небензя
РИА «Новости»
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Россия обеспокоена ситуацией в Красном море, которую оценивает как прямую проекцию происходящего в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Цитату привело РИА «Новости».

«Думаю, вряд ли кто-то из наших коллег будет отрицать тот факт, что происходящее в Красном море - прямая проекция насилия в Газе, где вот уже три месяца продолжается жестокая операция Израиля», - подчеркнул российский дипломат.

Небензя обратил внимание, что аналогичная ситуация сложилась на других оккупированных территориях Палестины и на израильско-ливанской границе.

Дипломат напомнил также, что через Красное море важнейшие международные торговые пути, по которым перемещаются коммерческие и гуманитарные грузы. В результате неспокойной обстановки под угрозой оказались гражданские суда, в том числе жизнь и здоровье их экипажей.

Ранее сторонники правящего на севере Йемена военизированного движения хуситов (мусульмане-шииты) «Ансар Алла» атаковали двумя крылатыми ракетами военный корабль США в Красном море, между ними завязались «ожесточенные столкновения».

США Корабли Россия ООН
04 января 2024, 00:36
Уровень годовой инфляции в Турции достиг рекордного значения
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Годовая инфляция в Турции составила практически 65% по итогам декабря. В мае этот показатель, вероятнее всего, увеличится до 75%, сообщило информационное агентство Insider Paper.

В ноябре уровень годовой инфляции в стране достиг отметки 61,89%. В декабре он составил уже 64,77%. Экономисты турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана спрогнозировали снижение инфляции в ближайшие четыре месяца. Они признали, что показатель достиг рекордного максимума, но анализируют ситуацию, исходя из ситуации на рынке.

В России инфляция находится под контролем. Сейчас российская экономика устойчива, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.

Показатели деловой активности в России тоже демонстрируют рост. На такую тенденцию обратили внимание в США. Особенно это касается обрабатывающей промышленности.

Внешний государственный долг РФ снизился с 46 до 32 миллиардов долларов. В США сумма госдолга, наоборот, достигла рекордного максимума в более чем 34 триллиона долларов, хотя еще в сентябре этот показатель был на один триллион меньше.

США Турция Доллары США Россия Владимир Путин Инфляция
04 января 2024, 00:31
Минздрав Ирана уточнил число жертв теракта в Кермане
Unsplash
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Прогремевшие взрывы около кладбища в городе Кермам стали причиной гибели 95 человек. Как сообщило агентство IRNA, с таким заявлением выступил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.

Он пояснил, что речь идет, как о погибших на месте, так и о тех, кто скончался от полученных ранений после доставки в больницу. Министр добавил, что среди погибших есть трое спасателей, которые прибыли к кладбищу после первого взрыва и погибли при детонации второго устройства.

«Девяносто пять человек погибли: некоторые умерли на месте, ряд других - после приезда в больницы, из-за тяжести травм», - заявил он.

Бахрам Эйноллахи добавил, что общее число раненых, по последним данным, выросло до 211 человек.

Журналисты агентства напомнили, что изначально в СМИ появилась информация о 103 погибших в теракте. Причиной несовпадения с официальными данными стала путаница в именах. В первоначальном списке несколько фамилий написали дважды.

Взрывы около кладбища в Кермане прогремели с разницей в 15 минут на разных точках следования паломников, шедших возложить цветы и принести молитву около могилы генерала службы «Кудс» Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года.

Все медицинские центры провинции перевели на усиленный режим работы. О том, что за взрывом стоят террористы заявили в Министерстве и национальной информации Ирана.

По данным источников агентства, взрывчатка, находилась в двух чемоданах , ее детонацию произвели дистанционно.

Прогремевшие взрывы около кладбища в городе Кермам стали причиной гибели 95 человек. Как сообщило агентство IRNA , с таким заявлением выступил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Бахрам Эйноллахи.

Больницы Терроризм Минздрав Взрывы Иран

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