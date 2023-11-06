Трамп дал показания в суде Нью-Йорка по делу о мошенничестве в финансовых отчетах

Миллионера и его отпрысков обвинили в том, что они искусственно занижали стоимость своей недвижимости в Нью-Йорке при уплате налогов, а также завышали для получения кредитов в банках. Речь идет о троекратном изменении стоимости.

В своем выступлении Дональд Трамп заявил, что не видит особой важности в финансовых отчетах своей бизнес-империи.

«Это были не те документы, на которые банки обращали большое внимание для одобрения кредита», - заявил бывший американский лидер. Он подчеркнул, что самих бумаг никогда не видел, но мог бы дать несколько советов по их грамотному оформлению.

В ходе дачи показаний Трамп в очередной раз заявил, что все судебные дела, которые сейчас находятся на рассмотрении, - это попытка его политического преследования. На этот комментарий судья в очередной раз попросил бывшего президента не превращать процесс в митинг.

От выступления Трампа зависит весь исход дела, которое включает в себя штрафы в 250 миллионов долларов, а также полный запрет на ведение бизнеса в Нью-Йорке. Сыновья бывшего президента США в ходе своих выступлений на прошлой неделе возложили всю ответственность на бухгалтеров. Они подчеркнули, что никогда не интересовались финансовыми отчетами корпорации.

Главному кандидату от Республиканской партии на предстоящих президентских выборах грозят еще три разбирательства по трем уголовным делам, связанным с обвинением в попытке отмены результатов голосования на выборах 2020 года, обращением с секретными документами, а также выплатой денег бывшей порноактрисе за утаивание романа. По последнему делу бывшего президента США арестовали, но после отпустили.