20 июля 2024, 03:37

Трамп анонсировал сделку после телефонного разговора с Зеленским

РИА «Новости»
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Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал официальное заявление в соцсети Truth Social по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик анонсировал «сделку».

По словам Трампа, Зеленский осудил покушение на него, отметив, что «американский народ собрался вместе в духе единства».

«Я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о сделке, которая проложит путь к процветанию», - отметил он.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским с начала СВО. Политик назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей».

Ранее Трамп пообещал созвониться с Зеленским после официального выдвижения на пост президента США. По словам Трампа, кандидата в президенты США конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло, если бы он управлял страной.

США Владимир Зеленский Дональд Трамп Переговоры
20 июля 2024, 04:00
Мать разрешила маленькой дочери поиграть с сотнями крокодилов
Freepik
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Четырехлетняя девочка в Таиланде играла с сотнями новорожденных крокодилов. Фотографии опасных забав возмутили пользователей интернета. Об этом сообщило South China Morning Post.

В начале июля жительница Таиланда Кванруди Сириприча рассказала, как ее дочь играет с более чем 200 детенышами крокодилов. Женщина опубликовала видео и фото, на которых девочка сидела в бассейне с недавно вылупившимися рептилиями.

Судя по соцсетям матери ребенка, у нее своя крокодиловая ферма. Она заявила, что девочка начала играть с детенышами крокодилов в двухлетнем возрасте.

Кванруди добавила, что внимательно следит за своей дочерью во время игр и сразу же вытаскивает ее из бассейна при намеках на опасность. Пользователи осудили ее за то, что она допускает маленькую дочь к опасным животным.

Ранее крокодил напал на девятилетнюю девочку в Индонезии. Хищник затащил ребенка в воду на рыбалке.

Дети Таиланд Животные
20 июля 2024, 02:57
Вспышка смертельного заболевания произошла в США
РИА «Новости»
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В США вслед за Канадой сообщили о вспышке листериоза, охватившей уже 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе. Двое человек погибли, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на американский Центр по контролю за заболеваниями.

От инфекционного заболевания умерли два человека в штатах Иллинойс и Нью-Джерси. В других регионах госпитализировали 28 заболевших, причем наибольшее число случаев зафиксировали в штатах Мэриленд и Нью-Йорк.

Американские власти уже выясняют причины распространения листериоза. По имеющейся информации, большинство заболевших употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, приобретенные в продуктовых магазинах.

До этого о вспышке листериоза объявили канадские власти. Там также два человека погибли, а девять госпитализировали. Многие из заболевших пили уже отозванные напитки на растительной основе брендов Silk и Great Value.

Ранее гастроэнтеролог медицинского учреждения «СМ-Клиника» Нурия Дианова предупредила о рисках приготовления шашлыка. По ее словам, при употреблении плохо прожаренного мяса можно заразиться кишечными инфекциями, листериозом, сальмонеллезом или гельминтозами.

США Смертность Болезни
20 июля 2024, 00:47
«Уровень детского сада». Сийярто оценил попытку Борреля бойкотировать Венгрию
РИА «Новости»
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Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал детсадовской попытку главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля устроить бойкот Венгрии на встрече глав МИД из-за поездок Виктор Орбана в Россию и Китай. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на венгерские СМИ.

До этого журналисты во время пресс-конференции спросили у Сийярто, как он оценивает сообщения, что Боррель якобы планирует организовать саммит во время проведения неофициальной встречи глав МИД в Будапеште в августе, чтобы бойкотировать Венгрию.

Чиновник ответил, что пока не получал от него писем подобного содержания.

«Если бы он отправил такое письмо, то, наверное, я бы, наверное, отправил ему в ответ совок для песка, потому что это интеллектуальный уровень примерно детского сада, я сейчас зову своих друзей или ты зовешь», - заявил Сийярто.

Он считает, что в ЕС достаточно других проблем из-за украинского конфликта. Сийярто отметил, что Боррель, к счастью, скоро уходит, поэтому есть надежда, что «потеря веса внешней политики Евросоюза прекратится». При этом добавил, что будучи уже 10 лет главой венгерского МИД успел поработать с тремя главами ЕС по внешней политике и каждый раз думал, что «хуже уже быть не может, но я всегда ошибался».

Ранее Сийярто назвал дурным вкусом решение представителей стран Балтии и Скандинавии бойкотировать встречи в Будапеште.

Венгрия Россия Чиновники Евросоюз Китай
19 июля 2024, 21:33
Эстония задумалась о частичном закрытии границы с Россией
РИА «Новости»
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Власти Эстонии подготовили новые ужесточения для пересечения границы с Россией. Автомобильные контрольно-пропускные пункты переведут на дневной режим работы. С таким предложением выступило Министерство финансов балтийской республики.

В подготовленном ведомством законопроекте говорится, что пограничный переход Койдула (на российской стороне Куничина гора) перейдет на график с 05:00 до 22:00. При этом таможенная служба станет оформлять документы для провоза грузов с 07:00 до 19:00.

Эти ограничения не коснутся контрольно-пропускного пункта на железной дороге, которая проходит через этот участок.

Пункт пропуска в Лухмаа (в России Шумилкино) переведут на график работы с 07:00 до 19:00. При этом его полностью закроют для пешеходов.

Ужесточение правил в ведомстве объяснили усилением контроля за провозом товаров, на которые распространяются санкции, а также безопасностью дорожного движения.

Власти Эстонии пошли по пути Финляндии, закрывшей все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября 2023 года. Сначала ограничения называли временными, но после нескольких продлений границу оставили закрытой «на неопределенный срок».

Дороги Россия Эстония

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