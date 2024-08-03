Трамп анонсировал дебаты с Харрис 4 сентября
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис 4 сентября на площадке в Пенсильвании. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
Он рассказал, что изначально дебаты планировались против Байдена, но, после того как тот вышел из предвыборной гонки, их пришлось отложить.
Модераторами встречи, по словам Трампа, будут Брет Байер и Марта Маккаллум. Правила будут идентичными тем, что были на дебатах против Байдена.
Ранее Трамп публично раскритиковал Харрис, назвав ее человеком с низким IQ.
Кроме того, он согласился сдать тест на когнитивные способности и пообещал отказаться от участия в президентских выборах, если провалит его.