14 июля 2024, 12:21

Традиция, переходящая в норму. В МИД высказались о покушении на Трампа

Global Look Press
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Покушения на жизнь президентов и их убийства в Соединенных Штатах стали традицией внутриполитической жизни страны. Такое заявление в эфире телеканала «Россия 24» сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ранение экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

Выслушав речь президента США Джо Байдена, который назвал покушение на Трампа болезненными проявлениями внутриполитической жизни страны, она указала на его недосказанность.

Захарова отметила, что Байден умолчал о том, что подобные ЧП в США стали традицией.

«В этой системе убийство президента, покушение на убийство президента являются, к сожалению, традицией, переходящей в норму», - подчеркнула дипломат.

Такого же мнения придерживается сенатор от крымского региона , член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он назвал покушение на экс-президента США Дональда Трампа не только нормой для Америки, но и политическим заказом.

Мария Захарова Джо Байден Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 13:03
НАТО решил остаться врагом России
Global Look Press
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Североатлантический альянс на саммите в Вашингтоне продемонстрировал свою решимость оставаться врагом для России. Об этом журналисту Павлу Зарубину заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

НАТО напрямую позиционирует свою недоброжелательность по отношению к России и не «склонен к гибкости» в вопросе членства Украины в блоке, указал он. По его словам, альянс находится в острой конфронтации с Россией, и предпосылок для выхода из этой ситуации пока не видно.

«Как угрожающие для нас», - ответил Песков на вопрос о том, как он воспринимает результаты саммита.

Ранее представитель Кремля указал на недопустимость оскорбительных высказываний президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Он подчеркнул, что скандальные заявления не красят американского лидера.

Саммиты Россия НАТО
14 июля 2024, 12:56
«Вы взяли не того парня». Стрелок оставил видеобращение перед покушением на Трампа
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Подозреваемый в покушении на бывшего президента США Дональда Трампа Томас Мэтью Крукс заранее записал видео с обращением. Ролик разместили в социальной сети Instagram* журналисты American Chronicles.

«Я ненавижу республиканцев. Я ненавижу Трампа. И угадайте что? Вы взяли не того парня», -заявил молодой человек.

Запись он сделал, находясь в салоне автомобиля.

Накануне на предвыборном митинге в Пенсильвании мужчина выстрелил из винтовки в Трампа. Пуля задела ухо кандидата. Медики осмотрели пострадавшего и отпустили домой.

По словам Трампа, услышав свистящий звук и выстрелы , он понял, что произошло что-то страшное. Экс-президент почувствовал, как пуля задела его ухо.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Стрельба Видео Покушение на Дональда Трампа
14 июля 2024, 12:46
Водички не нальется? США вошли в десятку стран с самой дорогой питьевой водой
Freepik
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США оказались единственными среди крупнейших экономик, вошедших в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой. Об этом сообщило РИА «Новости», проведя собственные расчеты.

«На полтора литра питьевой воды придется выложить 2,19 доллара - столь высокая стоимость определила страну сразу на восьмое место», - написали журналисты.

В топ-10 также оказались государства Карибского бассейна и Африки. У России в рейтинге - 155-е место.

О том, что культура экономии воды в США не очень развита, начали говорить еще более 10 лет назад. При этом потребление приходится в подавляющем большинстве на промышленность и сельское хозяйство, а не на жилые дома.

Ранее США испугались последствий новых санкций против российской нефти. Власти объяснили, что внутренний рынок топлива ответит на подобное решение подъемом цен.

США оказались единственными среди крупнейших экономик, вошедших в первую десятку стран с самой дорогой питьевой водой. Об этом сообщило РИА «Новости» , проведя собственные расчеты.

США Африка Доллары США Рейтинги Дороги Россия Экономика
14 июля 2024, 12:43
Потерял все шансы стать президентом. Выстрел в Трампа попал в Байдена
Global Look Press
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Неудавшееся покушение на американского экс-президента Дональда Трампа сорвало все планы демократов и лишило главу США Джо Байдена возможности переизбраться на второй срок. О том, кому была выгодна смерть республиканца, рассказал автор Telegram-канала «Голос Мордора» в колонке для Telegram-канала 360.ru.

Если, конечно, не попадется еще один «псих-одиночка», или какой-нибудь несвежий лангуст. Дональд Трамп здоров и энергичен, он - выжившая в покушении жертва, он не сломлен и полон решительности «мэйкать Америку грейт эгэйн».

А противостоит ему немощь, у которой даже отобрали деньги, потому что она бесполезная немощь. И даже более того - этот выстрел в Пенсильвании попал не в Трампа, а в Байдена. И без того уже немощного старика в маразме, который теперь не имеет шансов стать президентом вообще. Никаких. Политик Джо Байден сегодня был убит.

Покушение не было инсценировкой Вот что в этих ребятах поражает - абсолютно четкое следование паттернам, методичкам, неспособность к импровизации. Даже удивительно, потому что США - родина джаза и блюза, в которых импровизация является одним из краеугольных камней.

Но вот в том, что касается политики - никакого тебе блюза. Все строго по нотам, которые написаны уже давным-давно. И весь мир эту мелодию прекрасно знает наизусть. Не сказать, что она надоела, но порой становится смешно, как политмузыканты старательно исполняют одни и те же ноты, причем далеко не всегда хорошо.

Во всем мире твердили, что теперь у демократов есть только один выход - убить Дональда Трампа - именно потому, что знают эти ноты наизусть. И можно было не сомневаться, что покушение должно было состояться. Строго говоря, Трамп по-настоящему счастливчик, потому что если бы траектория пули отличалась хотя бы на сантиметр, его голова просто разлетелась бы на куски. То есть его не пытались запугать, и это не было инсценировкой. Потому что риск смерти экс-президента был максимальным. И понятно, что при инсценировке такие риски недопустимы.

Стрелок уже ничего не расскажет То, что это «снайпер-одиночка» - тоже понятно. Ну, а как иначе? Даже и видео имелось заготовленное. Чувака теперь не допросить по понятным причинам. И это очень удобно. Кстати, если бы даже полиции удалось взять его живым, то наверняка нашелся бы какой-нибудь сумасшедший Джек Руби, который грохнул бы уже задержанного стрелка. И это тоже паттерн, ноты, от которых отходить нельзя.

И каков итог всего это дела? Далее - его прямая речь.

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Покушение на Дональда Трампа

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