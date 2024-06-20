Традиционная дружба. Власти Вьетнама объявили Россию приоритетом во внешней политике

«Мы придаем важное значение развитию дружбы с Россией и всеобъемлющего стратегического партнерства, считаем Россию одним из внешнеполитических приоритетов Вьетнама», - сказал он.

То Лам поблагодарил страну за бескорыстную помощь Вьетнаму в борьбе за независимость. Сегодня страна, по его словам, проводит независимую и самостоятельную мирную внешнюю политику. При этом государство придает важное значение развитию дружбы и партнерства с Россией.

Переговоры лидеров длились около полутора часов. То Лам заявил, что они прошли успешно, президенты обсудили региональную проблематику.