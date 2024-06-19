19 июня 2024, 12:02

Товарооборот России и ЕС по итогам апреля упал до минимума января 2000 года

РИА «Новости»
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Товарооборот России и Евросоюза по итогам апреля упал до отметки 5,6 миллиарда евро, сообщило РИА «Новости». Из расчетов агентства по данным евростата следует, что это минимум с января 2000 года.

В апреле торговля России с ЕС сократилась на 6% (до 5,6 миллиарда евро) по сравнению с данными за март. Такой показатель - минимальный с января 2000 года, когда двусторонний товарооборот составлял 5,3 миллиарда евро.

Главным образом РФ продавала ЕС газ, хотя в апреле поставки топлива сократились на 5% - до 1,15 миллиарда евро. Далее следуют железо и сталь (на 288,5 миллиона евро), а также нефтепродукты (на 248 миллионов евро).

Продажи европейских товаров в Россию выросли на 6% в месячном выражении (до 2,9 миллиарда евро), отметило агентство. Основой экспорта из ЕС стала продукция фармацевтической отрасли - в апреле ее поставки подросли до 760 миллионов евро (+16%).

Также серьезную долю занимают поставки оборудования (303 миллиона евро) и оптических инструментов (186,5 миллиона евро).

Торговля Россия Евросоюз
19 июня 2024, 10:32
КНДР решила укреплять стратегическое взаимодействие с Россией
РИА «Новости»
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Отношения России и Северной Кореи вышли на принципиально новый уровень и вступили в период расцвета. Такую оценку диалогу стран дал лидер КНДР Ким Чен Ын на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщили «Известия».

«Отношения между нашими странами вступают в период нового высокого расцвета», - указал он.

По его мнению, состояние межгосударственных связей сейчас невозможно сравнивать даже с периодом корейско-советских отношений прошлого века. Ким Чен Ын выразил уверенность, что дружба стран будет только укрепляться, а сегодняшняя его встреча с Путиным стала историческим моментом.

«Мы намерены в дальнейшем укреплять стратегическое общение с Россией, с российским руководством», - подчеркнул Ким Чен Ын.

Отдельно политик заявил, что правительство КНДР полностью поддерживает Россию в проведении специальной военной операции.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 09:14
Володин призвал запрещать усыновлять детей из РФ в странах, где разрешена смена пола
РИА «Новости»
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Необходимо принять решение о запрете гражданам стран, где смена пола разрешена, усыновлять детей из России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что политика стран Запада в отношении детей идет по трагическому пути. В Австралии предложили разрешить ребятам с трех лет самостоятельно выбирать половую принадлежность.

В 10 странах вообще отсутствуют возрастные ограничения для юридической смены пола. Еще в восьми странах Европы установили минимальный возраст для несовершеннолетних. В Соединенных Штатах проводят гормональную терапию детям с шести лет. При этом операции доступны уже с 12 лет. «В России запрещены пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и проведение операций по смене пола. А лица, сделавшие такую операцию за рубежом, не имеют права быть опекунами или усыновителями», - указал Володин. Более 10 лет существует запрет на усыновление детей для американцев. Но такую возможность имеют жители других стран, в которых разрешена смена пола. Володин подчеркнул, что российские дети из-за этого могут оказаться в беде. Он призвал запретить гражданам тех стран, в которых разрешена смена пола , усыновлять ребят из РФ.

Дети Госдума РФ Запреты Отношения Россия
19 июня 2024, 09:13
«Надеюсь, следующая пройдет в Москве». Путин — о новой встрече с Ким Чен Ыном
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин выразил надежду, что его новая встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном пройдет в Москве. Об этом он заявил в начале переговоров в Пхеньяне, сообщило РИА «Новости».

«Я очень рад нашей новой встрече, надеюсь, что следующая пройдет в России, в Москве», - сказал он.

Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились почти полтора часа. После этого, как ожидается, лидеры двух стран должны пообщаться уже с глазу на глаз.

Ким Чен Ын в начале встречи указал на роль России в поддержании стратегического баланса в мире, а также заявил о полной поддержке проведения специальной военной операции.

Путин выразил благодарность за поддержку Северной Кореей политического курса РФ, а также отметил большой шаг вперед в развитии межгосударственных связей двух стран.

Отдельно он отметил, что сейчас подготовлен новый фундаментальный документ , который ляжет в основу отношений государств на долгие годы вперед.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин
19 июня 2024, 08:51
Переговоры Путина и Ким Чен Ына в широком составе продлились полтора часа
РИА «Новости»
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Почти полтора часа длились переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНДР Ким Чен Ына в расширенном составе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Открывая встречу, Ким Чен Ын заявил о полной поддержке проведения Россией СВО , а также отметил роль РФ в поддержании стратегического баланса в мире.

«Правительство КНДР <…> выражает полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине», - подчеркнул он.

Президент России отметил, что Северная Корея выражала последовательную поддержку политике России, в том числе на украинском направлении. Отдельно он отметил, что в основу отношений РФ и КНДР на долгие годы вперед ляжет новый фундаментальный документ.

После вступительных заявлений встреча продолжилась в закрытом формате. Завершив переговоры в широком формате, Путин и Ким Чен Ын, как ожидается, пообщаются с глазу на глаз.

Ким Чен Ын Россия КНДР Владимир Путин

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