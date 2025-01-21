21 января 2025, 12:48

Товарооборот между Россией и Китаем превысил 220 млрд долларов

Unsplash
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За 11 месяцев 2024 года рост товарооборота между Россией и Китаем составил более 7%, превысив 220 миллиардов долларов. Об этом российский лидер Владимир Путин заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.

Беседа проходила в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что взаимная торговля по итогам минувшего года, несмотря на негативное воздействие извне, смогла выйти на хорошие показатели Товарооборот, согласно китайской статистике, за весь год достиг почти 245 миллиардов долларов.

Путин подчеркнул, что Китай - главный торговый партнер России, а наша страна занимает в списке торговых контрагентов КНР пятое место.

Открывшиеся в некоторых китайских городах магазины с российскими продуктами питания стали очень популярными среди местных жителей. В некоторых торговых точках уже начали продавать контрафакт.

Торговля Россия Китай Экономика
21 января 2025, 12:44
Путин назвал стабилизирующей совместную работу России и КНР на международной арене
РИА «Новости»
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Совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль международных делах. Такое заявление сделал президент Владимир Путин на переговорах с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Мы координируем наши шаги и на других многосторонних площадках - в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, „Группе двадцати“, АТЭС», - подчеркнул российский лидер.

Россия и Китай совместно выступают за построение справедливого многополярного миропорядка. Два государства ведут работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и во всем мире.

Ранее Путин оценил стремление нового президента США Дональда Трампа возобновить дипломатические отношения с Россией. Глава государства поддержал желание республиканца.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин
21 января 2025, 12:28
Лукашенко обсудит с Путиным строительство второй АЭС в Белоруссии
Unsplash
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Лидер Белоруссии Александр Лукашенко в ближайшее время собирается обсудить с президентом России Владимиром Путиным строительство второй в стране атомной электростанции. Об этом сообщило БелТА.

«У нас сегодня даже небольшой избыток электроэнергии. Но в будущем этого может не хватить», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что место возведения АЭС еще не определили, но потенциальные площадки для этой цели есть. В Белоруссии активно строится жилье с подогревом и электрическим отоплением, развивается электротранспорт. Возведение второй АЭС позволит обеспечить население этой инфраструктурой.

Лукашенко заявлял о необходимости построить вторую атомную станцию еще на прошлой неделе. По его словам, потребности в электроэнергии наблюдаются в том числе в производственной сфере.

Белоруссия Строительство АЭС
21 января 2025, 12:02
Трамп решил вернуть смертную казнь на федеральном уровне
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп изучает возможность восстановления смертной казни на федеральном уровне. Мораторий на исполнение этого вида наказания ввели при администрации Джо Байдена, сообщил Reuters.

«Трамп планирует восстановить смертную казнь на федеральном уровне», - сообщили американские чиновники на правах анонимности.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Федеральный мораторий на исполнение смертных приговоров ввели во время президентства Джо Байдена. В июле 2021 года его объявил занимавший тогда должность генерального прокурора Меррик Гарланд. Во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал отменить мораторий в первый же день своего президентства.

Трамп сообщил, что его администрация занимается увольнением более тысячи сотрудников , которые были назначены предыдущей властью, но не соответствуют требованиям новой администрации. Трамп также подписал указ об отмене 78 решений , которые принял его предшественник Ранее Трамп ограничил получение гражданства США по праву рождения. Его не выдадут, если мать ребенка на момент его рождения находилась в Штатах незаконно, а отец не был гражданином или постоянным резидентом страны.

США Смертная казнь Дональд Трамп Джо Байден
21 января 2025, 12:02
Трамп лишил многих сотрудников спецслужб доступа к секретным данным
Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп своим указом лишил доступа к секретной информации сотрудников спецслужб, которые ранее назвали фейком скандальное содержимое ноутбука Хантера Байдена. Документ появился на сайте Белого дома.

«Настоящий приказ предписывает отозвать все действующие допуски в системе безопасности у бывших сотрудников разведки, которые занимались вводящей в заблуждение и неуместной политической координацией с президентской кампанией Байдена 2020 года», - говорится в документе.

Среди тех, кого затронуло ограничение, и бывший советник Трампа Джон Болтон.

В начале декабря Джо Байден подписал указ о помиловании своего сына Хантера по делу о незаконном хранении оружия.

В сентябре Секретная служба США собиралась проверить удаленный пост Илона Маска в соцсети X, в котором бизнесмен удивлялся, что никто не покушается на Байдена или Камалу Харрис.

Разведка США Джон Болтон Дональд Трамп Джо Байден

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