Товарооборот между Россией и Китаем превысил 220 млрд долларов

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Беседа проходила в формате видеоконференции.

Глава государства отметил, что взаимная торговля по итогам минувшего года, несмотря на негативное воздействие извне, смогла выйти на хорошие показатели Товарооборот, согласно китайской статистике, за весь год достиг почти 245 миллиардов долларов.

Путин подчеркнул, что Китай - главный торговый партнер России, а наша страна занимает в списке торговых контрагентов КНР пятое место.

Открывшиеся в некоторых китайских городах магазины с российскими продуктами питания стали очень популярными среди местных жителей. В некоторых торговых точках уже начали продавать контрафакт.