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«Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, в русле логики „ведущий - ведомый“, американцы и их европейские сателлиты сплошь и рядом берут на себя обязательства, <…>, а затем их попросту не выполняют», - подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ обратил внимание, что прошедшая на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН политическая дискуссия доказала кардинальные перемены на мировой арене, которые подкрепились выстраиванием справедливого многополярного порядка и уважением цивилизационного многообразия.

Однако коллективный Запад под предводительством Соединенных Штатов продемонстрировал стремление к неоколониальным методам, чтобы удержать доминирование, заключил Лавров.

Ранее во время общеполитических дебатов на Генассамблее ООН глава МИД РФ уличил США в создании новых враждебно настроенных союзов на Востоке. По словам Лаврова, американское руководство пытается вовлечь туда Японию, Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

Неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность давно закрепились за западными странами и стали их визитными карточками. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье «Соблюдение принципов Устава ООН во всей их совокупности и взаимосвязи - залог международного мира и стабильности». Его материал опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.