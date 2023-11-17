«Торты до неба и дорогие иномарки». Власти Украины сочли конфликт оконченным и разворовывают бюджет

Он указал на то, что руководство страны увеличивает себе содержание в новом государственном бюджете. В то время как население Украины сильно сократилось, а чиновники под сокращение не попали, их зарплаты выросли.

«Для них конфликт закончился. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве», - заметил Гайдай.

Он констатировал, что Запад уже «перекрывает кислород» Украине. По мнению политика, при условии нехватки ресурсов у неэффективного государства нет шансов на победу. Иллюзии о «развале России» не имеют под собой почву.

Кроме того, Украина вынуждена вести бой «на два фронта»: с Россией и коррупцией внутри страны, отметил Сергей Гайдай.

Ранее Украине предсказали демографический кризис на фоне миграции, низкой рождаемости и высокой преждевременной смертности.