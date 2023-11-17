17 ноября 2023, 07:23

«Торты до неба и дорогие иномарки». Власти Украины сочли конфликт оконченным и разворовывают бюджет

piqsels
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Украинские чиновники сочли конфликт с Россией оконченным и разворовывают бюджет на свои нужды. Об этом сообщил украинский политик Сергей Гайдай YouTube-каналу Politeka Online.

Он указал на то, что руководство страны увеличивает себе содержание в новом государственном бюджете. В то время как население Украины сильно сократилось, а чиновники под сокращение не попали, их зарплаты выросли.

«Для них конфликт закончился. Они гуляют свадьбы на миллионы долларов, с тортами до неба, покупают дорогие иномарки, прозябают в ресторанах в Киеве», - заметил Гайдай.

Он констатировал, что Запад уже «перекрывает кислород» Украине. По мнению политика, при условии нехватки ресурсов у неэффективного государства нет шансов на победу. Иллюзии о «развале России» не имеют под собой почву.

Кроме того, Украина вынуждена вести бой «на два фронта»: с Россией и коррупцией внутри страны, отметил Сергей Гайдай.

Ранее Украине предсказали демографический кризис на фоне миграции, низкой рождаемости и высокой преждевременной смертности.

Украина
17 ноября 2023, 07:24
Белый дом отказался поддерживать независимость Тайваня перед выборами на острове
piqsels
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Позиция США по Тайваню осталась прежней — американское руководство не поддерживает независимость острова. Об этом заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, сообщил ТАСС.

Позиция США по Тайваню осталась прежней - американское руководство не поддерживает независимость острова. Об этом заявила старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран, сообщил ТАСС.

«Мы снова совершенно четко заявляем, что наша долгосрочная позиция заключается в том, что мы не поддерживаем независимость Тайваня, что важно поддерживать мир, стабильность и статус-кво по обе стороны пролива», - отметила она.

Беран напомнила о скорых выборах на острове и добавила, что Белый дом фокусируется на поддержке принципа «одного Китая». Она также назвала неприемлемой военную активность КНР рядом с островом перед выборами.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин обратился к американскому президенту Джо Байдену с требованием прекратить поставлять оружие на Тайвань. Он указал на значимость отношений между Китаем и США и подчеркнул, что для развития партнерства двух стран придется урегулировать тайваньский вопрос.

США Белый дом в США Китай Тайвань
17 ноября 2023, 04:44
Разбрасывание денег над Америкой принесет США больше пользы, чем помощь Украине — экс-советник Рейгана
Freepik
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Украинский конфликт никак не помогает экономике США. Если власти Америки просто раскидают много денег над страной, то эффекта будет больше. Такое мнение выразил экс-советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в материале для American Conservative.

«Ковровая бомбардировка Америки деньгами создала бы больше рабочих мест, чем отправка продукции оружейной промышленности на Украину», - сказал он.

Бэндоу отметил, что деньги, потраченные на закупку военной техники для Украины, нужно направить на развитие более важных для американского государства областей. Траты на оборону плохо отражаются на развитии экономики.

Также аналитик назвал «более чем безответственной» идею, что «убийство русских» и эскалация конфликта формирует рабочие места в США. Экс-советник президента призвал к завершению конфликта, а не к его расширению.

Ранее в МИД РФ заявили, что отношения между Россией и Америкой находятся в глубоком кризисе и могут разорваться в любой момент. По словам дипломатов, США стремятся навязать другим государствам свой миропорядок.

США Деньги
17 ноября 2023, 04:16
Посол России рассказал, как ведут себя американцы на саммите АТЭС
РИА «Новости»
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США уже отвыкли от честного диалога на равных и на полях Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) проявляют свое привычное, разнузданное поведение. Об этом заявил посол по особым поручениям, старшее должностное лицо РФ в АТЭС Марат Бердыев, передало РИА «Новости».

«Американцы, давно отвыкшие от честного разговора на равных, естественно, ведут себя в привычной им разнузданной манере», - сказал он.

По словам Бердыева, американская сторона не скрывает, что считает свои внутренние национальные установки важнее традиций гостеприимства и международных обязательств.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин негативно отреагировала на слова американского лидера Джо Байдена о председателе КНР Си Цзиньпине после их встречи на полях саммита АТЭС. Глава Штатов назвал китайского лидера диктатором. Мао Нин назвала это заявление безответственным и ошибочным.

Саммиты США
17 ноября 2023, 04:14
Украинский беженец пожаловался на дорогую жизнь в Канаде
РИА «Новости»
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Украинский беженец Алексей Мартыненко пожаловался изданию Bloomberg на тяжелую жизнь в Канаде. Украинец решил вернуться в Европу, где он жил до переезда в Торонто.

Мартыненко покинул Украину в 2022 году и год прожил в Стокгольме. Когда закончилась виза, он перебрался в Канаду. Украинцу приходится трудится на двух работах семь дней в неделю из-за дороговизны жизни в Торонто.

«Сейчас я очень устаю. Я хочу вернуться в Европу, потому что в Канаде очень тяжело», - пожаловался Мартыненко журналисту агентства.

Канада выдала украинским беженцам экстренное разрешение на приезд, но у прибывших нет статуса постоянного жителя или беженца. Украинцы могут находиться в стране три года в качестве временных резидентов.

В Ирландии власти хотят до конца года обязать беженцев из Украины самостоятельно платить за жилье. Правительство заявило, что необходимо принять меры, которые замедлят приток беженцев.

Канада Украина

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