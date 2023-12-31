Торгпред заявил о скором завершении переговоров по зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС

По его словам, соглашение позитивно повлияет на торговлю между странами, а также упростит доступ российским товарам на египетский рынок.

«Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии», - отметил Теванян.

Торгпред добавил, что товарооборот России и Египта увеличился, за 2023 год он вырос примерно на четверть, достигнув показателя в семь миллиардов долларов. Теванян рассказал, что египетские компании выразили интерес к переходу на расчеты в национальных валютах, так как в стране наблюдается дефицит долларов и евро.

Ранее правительство допустило банки Египта к торгам на российском валютном рынке и на рынке производных финансовых инструментов. Согласно распоряжению, такое право получили еще 30 дружественных и нейтральных стран.