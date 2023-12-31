31 декабря 2023, 08:38

Торгпред заявил о скором завершении переговоров по зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС

piqsels
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Переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) еще идут. Обсуждение этого вопроса находится на заключительной стадии, заявил РИА «Новости» торговый представитель России в Египте Алексей Теванян.

По его словам, соглашение позитивно повлияет на торговлю между странами, а также упростит доступ российским товарам на египетский рынок.

«Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии», - отметил Теванян.

Торгпред добавил, что товарооборот России и Египта увеличился, за 2023 год он вырос примерно на четверть, достигнув показателя в семь миллиардов долларов. Теванян рассказал, что египетские компании выразили интерес к переходу на расчеты в национальных валютах, так как в стране наблюдается дефицит долларов и евро.

Ранее правительство допустило банки Египта к торгам на российском валютном рынке и на рынке производных финансовых инструментов. Согласно распоряжению, такое право получили еще 30 дружественных и нейтральных стран.

Египет Торговля Россия Переговоры
31 декабря 2023, 09:34
Ким Чен Ын призвал армию к готовности «умиротворить» Южную Корею
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Армия КНДР должна быть готова к тому, чтобы в случае необходимости «умиротворить» Южную Корею. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын на пленуме ЦК Трудовой партии Кореи. Его слова привело Центральное телеграфное агентство страны.

Ким Чен Ын призвал военных тщательно следить и «чутко управлять быстро меняющейся ситуацией» с безопасностью на Корейском полуострове. Он указал, что на этой территории расположены два самых враждебных друг другу государства, и к эскалации может привести «даже незначительный случайный повод». По его мнению, «безрассудная политика противников» КНДР может спровоцировать войну.

«Народная армия <…> должна продолжить подготовку к грандиозным событиям, направленную на то, чтобы умиротворить всю территорию Южной Кореи, <…> включая ядерную силу в случае возникновения чрезвычайной ситуации», - подчеркнул северокорейский лидер.

Несколько дней назад Ким Чен Ын заявил, что поставил задачу «ускорить усовершенствование подготовки к войне».

Северная Корея Ким Чен Ын Южная Корея КНДР Армия
31 декабря 2023, 09:09
Лавров рассказал, как президентские выборы в США повлияют на отношения с Россией
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Россия не придает большого значения президентским выборам в США, так как отношения стран не улучшатся из-за смены главы государства. Об этом РИА «Новости» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

По его словам, США видят в России угрозу вне зависимости от того, какой лидер будет стоять у власти в Штатах. Глава МИД отметил, что в случае победы кандидата от Республиканской партии улучшения отношений между государствами ждать не стоит.

«Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США», - указал Лавров.

Ранее политолог Юрий Светов рассказал , что США не изменят свою внешнюю политику в случае избрания Дональда Трампа президентом. Он назвал смешными разговоры об отказе финансирования Украины после американских выборов и напомнил об уже принятом оборонном бюджете.

Эксперт выразил сомнения в том, что Трампу удастся выдвинуться в президенты. Он напомнил, что против экс-лидера США ранее возбудили уголовное дело.

США МИД РФ Выборы президента США Выборы
31 декабря 2023, 08:12
Две американские военные базы в Сирии подверглись ракетным атакам
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Боевики шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака» запустили ракеты по двум военным базам США на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило издание Аl Mayadeen.

Обстрелам подверглись американские военные объекты рядом с газовым месторождением Конико и месторождением нефти Эль-Омар.

«Бомбардировка базы „Конико“ была совершена партией из 12 ракет. Каждая достигла свою цель внутри базы», - указали в издании.

Американские средства противовоздушной обороны сработали, но сбить ракеты противника им не удалось.

Базу «Эль-Омар» боевики атаковали с помощью трех беспилотников. Взрывы на военном объекте услышали жители соседних населенных пунктов.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США предпримут все меры для защиты своих военных после атак в Сирии. Он прокомментировал удары по объектам проиранских групп и указал на опасность, исходящую от ливанской шиитской группировки «Хезболла» на севере Израиля.

США Сирия Взрывы
31 декабря 2023, 07:49
Запад пытался поставить Сербии ультиматум из-за ее позиции по санкциям против России
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Запад попытался поставить Сербию перед выбором: либо страна присоединится к антироссийским санкциям, либо она столкнется с государственным переворотом. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дипломат сравнил ситуацию в Сербии и на Украине. Он напомнил, что США в последние годы «стали затаскивать» украинцев в Евросоюз, чтобы поссорить страну с РФ. По мнению министра, Белый дом внушил Украине лозунг «Или с нами, или с Россией», из-за которого разрушились рабочие отношения с российской стороной.

«Посмотрите на Сербию, им сейчас то же самое говорят: давайте присоединяйтесь к санкциям против России, отдайте Косово, <…>, тогда мы примем вас в Евросоюз. А если нет, то пытались устроить госпереворот», - отметил Лавров.

Ранее в столице Сербии прошли митинги оппозиции после оглашения итогов внеочередных выборов в парламент. Протестующие пошли на штурм администрации Белграда и выбили в здании окна. Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал беспорядки отработанной схемой Запада.

Сербия Санкции Россия Запад Евросоюз

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