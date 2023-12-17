Торговые киоски в Киеве начали проваливаться под землю

Судя по появившимся в Сети кадрам, несколько павильонов покосилось, в асфальте возникли трещины. Участок дороги пришлось перекрыть из-за аварийных работ.

Ранее, 11 декабря, украинские СМИ писали о затоплении станций метро «Олимпийская» и «Черниговская» в Киеве. Сообщалось, что вода сочилась прямо из стен, вход в вестибюль затопило, а на одной из станции на синей ветке вода якобы полилась на рельсы. Однако в киевском метрополитене заявили, что эти данные недостоверны, и никакой течи нет. При этом советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец успел обвинить во всем бывшего президента Украины Виктора Януковича, который требовал построить станции метро с опережением графика.

Шесть станций киевского метро закрывали из-за подтопления 8 декабря. Городская прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности.