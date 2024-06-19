Торговое судно затонуло у берегов Йемена

По данным UKMTO, торговое судно атаковали, когда оно находилось в 106 километрах к юго-западу от йеменского порта Ходейда. После этого начался пожар, но судно продолжило путь к порту захода. Позже экипаж смог эвакуироваться.

«По сведениям военных ведомств, в том районе, где, по сообщениям, последний раз находилось судно, обнаружили обломки судна и топливо», - отметили в сообщении.

Ранее мятежное движение «Ансар Аллах» атаковало израильское судно Pacific 01 и американский эсминец в Красном море. Для обстрела боевики использовали противокорабельные ракеты.