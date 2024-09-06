«Топовый троллинг». В Британии отреагировали на слова Путина о Харрис

«Топовый троллинг», - написал он.

Накануне в рамках пленарной сессии Восточного экономического форума Путин оценил смех Харрис и назвал его заразительным. Это говорит о том, что у кандидата в президенты США все хорошо, заявил российский лидер.

После слова Путина официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал «всех влюбиться в смех Харрис». Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо сыронизировал, что кандидату в президенты США придется объясниться после заявления российского лидера.

Путин на ВЭФ также высказался о предстоящем голосовании в Соединенных Штатах. Россия уважительно отнесется к выбору американского народа, подчеркнул глава государства.