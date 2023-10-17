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«Запасов топлива хватит только на 24 часа», - отметило издание.

Представители ООН также обратили внимание на уменьшение запасов продовольствия в регионе. По подсчетам организации, еды в магазинах сектора Газа хватит на четыре или пять дней.

В то же время Управление ООН по правам человека (УВКПЧ) заявило, что требование Израиля об эвакуации жителей сектора Газа можно приравнять к преступлению «насильственного перемещения мирных жителей».

«Мы обеспокоены тем, что этот приказ в сочетании с введением полной осады сектора Газа не может рассматриваться как законная временная эвакуация и, следовательно, будет равносилен насильственному перемещению гражданских лиц и нарушением международного права», - заявила пресс-секретарь УВКПЧ Равина Шамдасани.

В результате ракетных ударов армии Израиля по сектору Газа погибли около 2,8 тысячи человек. Кроме того, из-за обстрелов пострадали не меньше 10 тысяч палестинцев. Под завалами рухнувших домов в секторе Газа находятся примерно 1,2 тысячи человек.