Топ-менеджера «Алросы» вывели из-под британских санкций

Великобритания сняла санкционные ограничения с Алексея Филипповского, попавшего под них в феврале 2024 года в качестве замгендиректора российской компании - производителя алмазов «Алроса». Об этом говорится в документе на сайте британского правительства.

«Следующая позиция была удалена из списка и больше не подлежит заморозке активов или санкциям в отношении трастовых услуг: Алексей Николаевич Филипповский», - отметили в правительстве Великобритании.

Причины не указаны, однако, по данным источника РИА «Новости» , Филипповский прекратил работу в этой компании.

Накануне, 24 июня, Евросоюз в очередной раз расширил санкции против России и уже анонсировал следующий пакет ограничений. Как пояснил 360.ru политолог Сергей Станкевич , ЕС вводит санкции постепенно и осторожно, поскольку опасается спровоцировать «глобальную торговую войну».