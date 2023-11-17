Томатный тартин и черная треска. Стало известно, чем поужинают гости саммита АТЭС

Корреспонденту удалось заглянуть в меню и узнать, чем накормят гостей саммита АТЭС во время вечерней трапезы. В списке блюд оказались фамильный томатный тартин, запеченная на сковороде черная треска с шафраном и соусом «Неджано», а также бретонский пирог с тыквой и пряностями.

Российская делегация во главе с зампредседателя правительства Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС 16 ноября. К представителям РФ на форуме отнеслись достойно, отметил Оверчук.

Саммит АТЭС проходит с 11 по 17 ноября. По словам посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел, США не пригласили президента РФ Владимира Путина.