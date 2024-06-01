01 июня 2024, 10:46

Толпа разгромила офис партии Саакашвили в Тбилиси

РИА «Новости»
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Толпа неизвестных напала ночью на офис оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» в Тбилиси. Об этом сообщила пресс-служба политической силы в социальной сети Facebook*.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальной сети Facebook на территории Российской Федерации запрещена.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

В нападении участвовали порядка 100 человек. Злоумышленники разбили стекла и разгромили офис, от действий толпы пострадал также фасад дома и партийное оборудование. В пресс-службе случившееся назвали вандальской атакой и отметили, что она продолжалась примерно полчаса.

Ранее в Грузии прошли масштабные акции протестов против принятия закона об иноагентах. Несмотря на многочисленные митинги, председатель парламента Шалва Папуашвили пообещал подписать этот документ.

Грузия Михаил Саакашвили
01 июня 2024, 11:04
Итальянские бизнесмены тайно посетят ПМЭФ
РИА «Новости»
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Итальянские бизнесмены решили посетить Петербургский международный экономический форум, не афишируя свой визит. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

Он рассказал, что на мероприятие прибудут 15 предпринимателей из Италии, которые хотят наладить связи с российскими коллегами и «прозондировать почву» в этом направлении. По его словам, в последние несколько лет бизнесмены приезжают на ПМЭФ тайно и проводят все встречи инкогнито.

ПМЭФ в этом году пройдет пройдет 5–8 июня, заявки на участие подали более 17 тысяч человек из 136 стран. Ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков указал, что мероприятие давно стало площадкой для деловых дискуссий и оформилось как «полноценный институт национального развития».

Италия Россия ПМЭФ-2024
01 июня 2024, 09:35
Франция назвала примером партнерства контакты с Россией по теракту в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Контакты Франции с Россией по теракту в «Крокус Сити Холле» стали примером двустороннего партнерства в условиях борьбы с терроризмом. На это указал министр обороны Себастьян Лекорню на саммите по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре. Речь транслировали на YouTube.

«Мы решили направить России данные о теракте, которые у нас были. <…> Это пример партнерства, которое может быть в условиях борьбы с терроризмом», - указал Лекорню.

Он признался, что Франция подвергалась критике за контакты с Россией. Однако французские спецслужбы располагали информацией, позволяющей узнать правду о случившемся, и страна, несмотря на все разногласия, решила передать эти данные и помочь России в расследовании.

Ранее член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Мальцев в беседе с журналистами отметил, что обвиняемые в совершении теракта в «Крокусе» не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже за всю жизнь.

Терроризм Россия Франция Теракт в «Крокусе»
01 июня 2024, 08:34
Запад начал работать над введением ограничений против российского аналога SWIFT
Global Look Press
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Страны G7 и Евросоюз начали обсуждать введение новых санкций против банков, которые используют российскую систему, ставшую аналогом SWIFT. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В издании отметили, что некоторые финансовые организации используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, чтобы обходить введенные Западом блокировки. Дискуссии об ее ограничении уже ведутся перед июньским саммитом G7 в Италии, где одной из тем мероприятия станет ужесточение антироссийских санкций.

«В обсуждении <…> находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», - подчеркнули в агентстве.

Сообщения о возможных санкций против СПФС появились в прессе 6 мая. Российский аналог SWIFT создали еще в 2014 году, чтобы снизить внешние риски и обеспечить качественную передачу финансовых сообщений. К этой системе подключились порядка 557 банков из 20 государств.

G7 Саммиты Банки Санкции Запад Евросоюз
01 июня 2024, 07:47
Запад задумался об использовании Севморпути из-за нападений хуситов
РИА «Новости»
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Постоянные нападения хуситов на суда в Красном море подтолкнули западных перевозчиков к поиску альтернативных маршрутов. Одним из них может стать Северный морской путь, большую часть которого контролирует Россия. Об этом сообщил журнал Foreign Policy.

«Из-за роста расходов и страха попасть под удар беспилотников и ракет хуситов некоторые грузоотправители задумались в качестве альтернативы об Арктике», - указали в издании.

В материале добавили, что таяние льдов открывает перед западными перевозчиками ряд новых возможностей. Климат в Арктике становится теплее, а новые маршруты дадут возможность перевозить товары быстрее. В издании почеркнули, что на Севморпути дорога из некоторых портов Европы до Азии сократится на восемь тысяч километров в сравнении с передвижением через Суэцкий канал.

Ранее хуситы атаковали в Красном море нефтяной танкер M/T Wind. Корабль принадлежал греческой компании и шел под флагом Панамы.

Дороги Россия Арктика Запад

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