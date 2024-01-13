Толпа мусульман напала на радикала за попытку сжечь Коран в Нидерландах

Вагенсвельд, возглавляющий антиисламское движение Pegida, согласовал свою акцию с полицейскими. О его планах узнали проживающие в городе мусульмане и попытались заблокировать площадь, которую выбрал активист.

Полицейские встали на защиту Вагенсвельда и начали отгонять протестующих, однако их сил оказалось недостаточно, чтобы остановить толпу. У пришедших на площадь завязались стычки с правоохранителями, некоторые из них успели прорваться к провокаторам.

Мэр города Ахмед Маркуш заявил, что «понимает печаль и эмоции» мусульман, однако он назвал недопустимым насилие.

Ранее в Швеции напали на организатора акций с сожжением Корана. Мужчина в боксерских перчатках встретил его на улице и ударил.

После нескольких резонансных случаях Дания запретила сожжение Корана на законодательном уровне. Нарушителю грозит штраф или лишение свободы сроком до двух лет.