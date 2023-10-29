Толпа людей ворвалась в аэропорт Махачкалы в поисках евреев

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По данным Telegram-канала Daily Storm , местные жители снесли забор махачкалинского аэропорта и ворвались на взлетно-посадочную полосу. Их цель - найти граждан еврейского государства, которые должны были прилететь в город.

Толпа заблокировал вход в аэропорт, также люди держат в руках флаги Палестины. На месте дежурят полиция и военная техника.

Представитель главного раввината России в республике Овадья Исаков в интервью изданию «Подъем» предположил, что евреев придется вывозить из Дагестана.

«Реакция жителей Дагестана очевидна и понятна. Израиль проиграл информационную войну, и во всех соцсетях показывают тех недобитых варваров, которые взяли в плен детей, убили женщин, стариков», - сказал он.

По словам Исакова, евреи в Дагестане не чувствуют себя в безопасности.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов призвали жителей республики не поддаваться на провокации вражеских интернет-ресурсов, которые возникли после эскалации конфликта между Израилем и Палестиной.