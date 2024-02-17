Только начало. Маску намекнули, что в США открыли на него охоту

«Они только начали свою охоту, Илон», - оставил он комментарий под постом основателя Space X и Tesla.

Медведев прокомментировал публикацию Маска о том, что простые американцы не понимают всей мощи государственной цензуры в Соединенных Штатах. Предприниматель подчеркнул, что он сам и его компании подверглись постоянным атакам сразу же после отмены цензуры в соцсети X.

Маск также указывал на безумный уровень цензуры в Facebook* - соцсеть ограничила распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.