Только начало. Маску намекнули, что в США открыли на него охоту
Американскому предпринимателю Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. Машину государственной цензуры в стране в отношении миллиардера только запустили, предупредил в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Они только начали свою охоту, Илон», - оставил он комментарий под постом основателя Space X и Tesla.
Медведев прокомментировал публикацию Маска о том, что простые американцы не понимают всей мощи государственной цензуры в Соединенных Штатах. Предприниматель подчеркнул, что он сам и его компании подверглись постоянным атакам сразу же после отмены цензуры в соцсети X.
Маск также указывал на безумный уровень цензуры в Facebook* - соцсеть ограничила распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.
*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.