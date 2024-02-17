17 февраля 2024, 13:09

Только начало. Маску намекнули, что в США открыли на него охоту

Global Look Press
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Американскому предпринимателю Илону Маску грозит преследование со стороны властей США. Машину государственной цензуры в стране в отношении миллиардера только запустили, предупредил в соцсети X зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Они только начали свою охоту, Илон», - оставил он комментарий под постом основателя Space X и Tesla.

Медведев прокомментировал публикацию Маска о том, что простые американцы не понимают всей мощи государственной цензуры в Соединенных Штатах. Предприниматель подчеркнул, что он сам и его компании подверглись постоянным атакам сразу же после отмены цензуры в соцсети X.

Маск также указывал на безумный уровень цензуры в Facebook* - соцсеть ограничила распространение на своей площадке интервью президента России Владимира Путина журналисту Такеру Карлсону.

*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией.

США Дмитрий Медведев Соцсети Илон Маск
17 февраля 2024, 13:28
Шольцу не понравилась идея сделать фон дер Ляйен генсеком НАТО
Global Look Press
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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против выдвижения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на пост генсека НАТО из-за ее резкой позиции по отношению к России. Об этом сообщила газета Die Welt.

Кандидатуру главы ЕК выдвинул госсекретарь США Энтони Блинкен, а президент Джо Байден предложил Шольцу ее рассмотреть. Источник издания сообщил, что глава немецкого правительства был категорически против этого. По его мнению, антироссийская позиция фон дер Ляйен может стать проблемой в долгосрочной перспективе.

Журнал Foreign Policy писал, что избрание нового генсека НАТО будет «непрозрачным». Страны - члены альянса начали консультации, однако влияние на решение этого вопроса имеют США, Великобритания, Франция и ФРГ.

Ранее американская журналистка назвала Столтенберга «лгуном номер один».

Германия США НАТО
17 февраля 2024, 13:05
Премьер Эстонии призналась в страхе нападения России на НАТО
Global Look Press
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Если Россия совершит нападение на НАТО, то этот акт будет применим по отношению ко всем членам альянса. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Когда Россия нападет на НАТО, то она нападет на всех нас, так как мы являемся равноправными членами альянса», - сказала она.

Каллас подчеркнула, что акт агрессии против Прибалтики или Польши станет нападением на НАТО.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что альянс в настоящее время утратил первоначально заложенный в себя смысл, став лишь исключительно инструментом для внешней политики США.

Также российский лидер отмечал, что власти стран НАТО намерено запугивают население ложной угрозой со стороны России, попросту раздувая антироссийскую пропаганду. По его мнению, такие подобные заявления политиков являются исключительно дешевой провокацией.

Россия НАТО Эстония
17 февраля 2024, 12:51
Все на Украину утекло? Столтенберг заявил о проблемах НАТО с военными запасами
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У НАТО есть проблемы с военными запасами, признал генсек альянса Йенс Столтенберг. Вместе с тем, по его словам, блок все равно сильнее России. С таким утверждением он выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

«В военном плане мы сильнее России. Но в то же время [конфликт] на Украине продемонстрировал, что у нас есть серьезные пробелы», - пояснил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, речь о поддержании вооружения - у альянса есть современные системы, но нужны запасные детали, обслуживание, также необходимы боеприпасы.

«В начале [конфликта] мы исчерпали запасы, сейчас их число довольно низкое. Сейчас необходимо сфокусироваться на том, как увеличить производство боеприпасов», - подчеркнул он.

Выступил на конференции и президент Украины Владимир Зеленский. Политик указал, что страна находится «в искусственном дефиците вооружения», в частности, артиллерии и средств дальнего поражения. А это позволяет России адаптироваться к интенсивности боевых действий, добавил он, оправдываясь за выход ВСУ из Авдеевки.

Россия НАТО
17 февраля 2024, 12:43
Униженный бегством ВСУ из Авдеевки Зеленский начал угрожать Путину
Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции, после бегства ВСУ из Авдеевки решил позволить себе выпады в адрес лидера России Владимира Путина. Может быть, политик подумал, что таким образом сможет убедить своих спонсоров, что никого не боится, а им неплохо было бы отсыпать республике еще денег и оружия.

«У Путина впереди лишь два варианта: оказаться на скамье подсудимых в Гааге или быть убитым одним из его приспешников, которые сейчас убивают для него», - заявил Зеленский.

Помимо этого, политик снова напомнил присутствующим о том, что Украине нужно усиленно помогать, потому что угроза сейчас существует для всей Европы. Среди старых песен Зеленского прозвучал, конечно, и укор в том, что у ВСУ не хватает оружия.

Когда президент Украины пытался оправдаться за отступление из Авдеевки , он указал, что действия ВСУ сейчас ограничиваются только дальностью и достаточностью средств поражения. А повлиять на это, конечно, должны западные партнеры.

Владимир Зеленский Владимир Путин

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