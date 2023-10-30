30 октября 2023, 18:49

«Только исполняет». Зеленский начнет переговоры с Россией при одном условии

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Решение о переговорах с Россией принимает не президент Украины Владимир Зеленский, а Соединенные Штаты. Таким мнением в беседе с «360» поделился бывший украинский премьер-министр Николай Азаров.

Он констатировал, что украинскими структурами управляют обычные американские клерки. Речь идет в том числе о Генпрокуратуре, Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), высшем антикоррупционном суде и других.

«Сидит девочка, или мальчик, или мужик, или женщина в посольстве Соединенных Штатов и занимается Генеральной прокуратурой Украины. <…> То же самое во всех органах, таких как НАБУ. <…> А эти ребята, которые себя называют президентами, премьерами, генеральными прокурорами, - только исполняют», - заключил Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что США убедились в неэффективности Зеленского и уже начали искать ему замену.

Зеленский выполнит все, что скажут США По его словам, американцы управляют Украиной в полном объеме, вплоть до назначения министров или генерального прокурора. Зеленский лишь подписывает указы, которые ему дают. Такая же ситуация складывается с переговорами.

«Если американцы примут решение о том, что надо договориться с Россией, и в этих переговорах, по их мнению, будет нужен Зеленский, они ему просто дадут команду, и он будет выполнять все, что ему скажут. Но я лично считаю, что этот вариант невозможен. Гипотетически он возможен, а на практике невозможен, потому что разговаривать с марионеткой никакого смысла нет. Нужны прямые переговоры», - подчеркнул Азаров.

Украина зависит от западного финансирования Он добавил, что Украина не самостоятельная страна, и все решения полностью зависят от финансирования со стороны США и Евросоюза. Сейчас киевскому режиму не хватает 45 миллиардов долларов в бюджете, отметил экс-премьер Украины.

«Если американцы дадут эти 45 миллиардов вместе с Европейским союзом, значит, будут выплачены зарплаты тем же военным прокурорам, судьям, врачам и учителям. Не дадут - значит, будут сидеть и лапу сосать», - подчеркнул Азаров.

США Владимир Зеленский Украина
30 октября 2023, 21:46
Армия Израиля сообщила об освобождении одной военнослужащей из заложников ХАМАС
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Израильская армия заявила об освобождении военнослужащей, которую взяли в заложники участники радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«Сегодня вечером в ходе наземной операции была освобождена рядовая Ури Магидиш, которая была похищена террористической организацией ХАМАС 7 октября», - сказано в сообщении.

Врачи оценили состояние освобожденной женщины как хорошее. Военная уже встретилась со своими родственниками.

Сегодня, 30 октября, ХАМАС разместил видео с тремя заложницами - Еленой Трупановой, Даниэль Алони и Римон Киршт. На кадрах одна из пленниц обратилась к премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху. Она заявила, что израильская сторона должна договориться с палестинским движением и освободить женщин в обмен на прекращение боевых действий.

Сами власти Израиля сочли кадры жестокой психологической пропагандой от ХАМАС. Обратившись к заложницам, Нетаньяху отметил, что «обнимает» их и сочувствует им и другим похищенным. Он заверил, что правительство государства сделает все возможное для возвращения пленников и пропавших без вести граждан.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Палестина
30 октября 2023, 21:23
Владимир Путин заявил, что атаки по мирным жителям Газы ничем нельзя оправдать
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Бомбардировки сотен тысяч мирных жителей сектора Газа ничем нельзя оправдать. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и силовых ведомств.

Виток ближневосточного кризиса начался с террористической атаки в отношении населения Израиля. Вместо наказания преступников власти этой страны начали мстить по принципу коллективной ответственности, отметил российской лидер.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», - подчеркнул Путин.

Эскалация конфликта между Палестиной и Израилем началась 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил о контртеррористической операции «Железные мечи», а позже сообщил о полной блокаде сектора Газа.

Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 20:38
Израиль не согласится на прекращение огня в Газе — Нетаньяху
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Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
30 октября 2023, 20:08
Израиль не разрешит поставлять топливо в Газу, несмотря на просьбы ООН
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Военные Израиля не позволят поставлять топливо в сектор Газа, несмотря на просьбы гуманитарных организаций и ООН. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус, чьи слова привело РИА «Новости».

Израильская сторона не хочет, чтобы боевики палестинского движения ХАМАС смогли использовать топливо против ЦАХАЛ.

«Мы не позволим поставлять топливо в Газу, и нас к этому ничто не обязывает», - подчеркнул Конрикус.

ООН и другие международные организации в течение нескольких недель требуют отправить топливо в Газу, так как это единственный способ обеспечить больницы и водоочистные сооружения электричеством.

Спикер ЦАХАЛ Авичай Адри 21 октября объявил о полной блокаде палестинского анклава. Он сообщил, что в сектор Газа «ничего не поступает», включая электроэнергию, воду и медикаменты.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось 7 октября, когда боевики ХАМАС выпустили тысячи ракет по израильским городам. ЦАХАЛ в ответ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи».

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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