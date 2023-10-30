«Только исполняет». Зеленский начнет переговоры с Россией при одном условии

Он констатировал, что украинскими структурами управляют обычные американские клерки. Речь идет в том числе о Генпрокуратуре, Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ), высшем антикоррупционном суде и других.

«Сидит девочка, или мальчик, или мужик, или женщина в посольстве Соединенных Штатов и занимается Генеральной прокуратурой Украины. <…> То же самое во всех органах, таких как НАБУ. <…> А эти ребята, которые себя называют президентами, премьерами, генеральными прокурорами, - только исполняют», - заключил Азаров.

Ранее экс-премьер Украины заявил, что США убедились в неэффективности Зеленского и уже начали искать ему замену.

Зеленский выполнит все, что скажут США По его словам, американцы управляют Украиной в полном объеме, вплоть до назначения министров или генерального прокурора. Зеленский лишь подписывает указы, которые ему дают. Такая же ситуация складывается с переговорами.

«Если американцы примут решение о том, что надо договориться с Россией, и в этих переговорах, по их мнению, будет нужен Зеленский, они ему просто дадут команду, и он будет выполнять все, что ему скажут. Но я лично считаю, что этот вариант невозможен. Гипотетически он возможен, а на практике невозможен, потому что разговаривать с марионеткой никакого смысла нет. Нужны прямые переговоры», - подчеркнул Азаров.

Украина зависит от западного финансирования Он добавил, что Украина не самостоятельная страна, и все решения полностью зависят от финансирования со стороны США и Евросоюза. Сейчас киевскому режиму не хватает 45 миллиардов долларов в бюджете, отметил экс-премьер Украины.

«Если американцы дадут эти 45 миллиардов вместе с Европейским союзом, значит, будут выплачены зарплаты тем же военным прокурорам, судьям, врачам и учителям. Не дадут - значит, будут сидеть и лапу сосать», - подчеркнул Азаров.