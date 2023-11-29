«Только чувство стыда». Немецкий депутат раскритиковал главу МИД Германии

«Какая безответственная и извращенная логика! Я считаю, что такой министр иностранных дел может вызывать только чувство стыда», - написала она в соцсетях.

Сара Вагенкнехт обвинила Анналену Бербок в дипломатических ошибках и проведении неверной, на ее взгляд, внешней политики. Она напомнила, что министр объявила войну России и отвергла решение палестино-израильского конфликта мирным путем.

Анналена Бербок в январе на заседании ПАСЕ заявила, что страны Европы устроили войну против России. Позднее она отказалась от своих слов. Представитель МИД Германии Кристиан Вагнер сказал, что министр пыталась сплотить страны НАТО, Евросоюза и G7 для помощи Украине, и не подтверждала участие ФРГ в конфликте.