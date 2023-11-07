«Только через территорию Египта». Кремль рассказал о сложностях оказания помощи сектору Газа

Песков назвал обстановку в зоне палестино-израильского конфликта тяжелой, а гуманитарную ситуацию в секторе Газа - катастрофической.

Он заявил, что виной тому продолжение операции Армии обороны Израиля. Для России, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, важно, чтобы ее граждане могли уехать из анклава, а остальное мирное население - получить помощь.

«К сожалению, помощь сейчас может доставляться только в весьма и весьма ограниченном объеме и только через территорию Египта. <…> В нужном объеме помощь туда не может быть доставлена», - сказал он.

Российская сторона, заверил Песков, продолжит контактировать с Палестиной, Египтом и Израилем с тем, чтобы дальше искать возможность оказать эту помощь. Он заявил, что приходится синхронизировать гуманитарные паузы, получать разрешение египетской стороны и решать многие другие вопросы.

Сектор Газа остался без 60% медучреждений. Они закрылись из-за нехватки лекарств, топлива и продолжающихся бомбардировок. США исключили эвакуацию всего населения анклава. Госдеп заявил, что страна сосредоточится на оказании гумпомощи населению.