Токаев заявил об историческом значении визита Путина в Казахстан
Официальный визит президента России Владимира Путина в Казахстан имеет стратегическое и историческое значение. С такой оценкой выступил лидер республики Касым-Жомарт Токаев, сообщил ТАСС.
Отдельно он оценил нынешнее состояние отношений двух стран.
«Взаимодействие Казахстана и России развивается успешно», - подчеркнул Токаев.
Встреча Путина и президента Казахстана 9 ноября - уже пятая по счету в этом году. Сегодняшние переговоры пройдут в узком и расширенном составах.
Также лидеры двух стран в режиме видеоконференции приняли участие в пленарном заседании ХIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. В этом году он проходит в городе Костанае. Главное темой стало развитие сельского хозяйства.