Токаев указал на вину Назарбаева в январском бунте 2022 года

Политик пояснил, что организаторы бунта пытались сорвать транзит власти и готовились создать параллельный пункт управления. Токаев напомнил, что в тот момент власть находилась в руках президента, а также председателя Совета безопасности - Назарбаева.

Токаев подчеркнул, что после подавления беспорядков он общался со своим предшественником, и заявил, что его политические игры вместе с союзниками «чуть было не разорвали страну».

Он пояснил, что руководитель в государстве один. Невозможно вести управление, если существуют две одинаковые ветви власти. Президент Казахстана добавил, что уроки из прошлогоднего бунта должны извлечь все жители и политические структуры, чтобы в будущем ставить на первое место интересы государства и единство общества.

В ходе интервью Касым-Жомарт Токаев заявил, что не планирует вносить в конституцию страны новых изменений, которые касаются права на переизбрание. Он подчеркнул, что одного семилетнего срока правления достаточно для каждого.

Беспорядки в Казахстане прошли в начале января 2022 года. Все началось с митингов в северных районах из-за роста цен на газ. Ситуацией воспользовались политические структуры, которые вывели на улицы вооруженных людей. В стране ввели режим чрезвычайного положения. В итоге в ситуации вмешались страны - члены ОДКБ, которые с согласия президента Токаева ввели в Казахстан миротворцев.