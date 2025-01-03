Токаев рассказал об отношениях Путина и Назарбаева

Токаев напомнил, что декабрьская встреча была второй в 2024 году, о первой в СМИ не писали.

«Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны», - отметил президент Казахстана.

Назарбаев тесно связан с Кремлем. В прошлом, когда он был председателем Совета министров Казахстана, а потом и президентом республики, Назарбаев много времени проводил в Москве в командировках на съездах и в рабочих визитах, пояснил Токаев.

Встреча Путина и Назарбаева прошла в Ново-Огареве 14 декабря. В СМИ не сообщались подробности беседы.