Токаев предложил Путину помощь по расследованию терактов в Дагестане

«Касым-Жомарт Токаев выразил президенту России Владимиру Путину искренние соболезнования и сочувствие в связи с террористическими атаками на православные храмы и синагогу в Дагестане», - отметили в пресс-службе.

Токаев предложил помощь в расследовании терактов по линии силовых ведомств. Он назвал случившееся античеловеческим деянием, которое Казахстан решительно осуждает. Страна выступила за развитие многостороннего сотрудничества в борьбе с терроризмом под эгидой ООН, ШОС и других международных организаций.

Накануне в Дагестане произошли теракты. Боевики совершили нападения на две церкви и синагогу в Махачкале и Дербенте. Известно, что погибли свыше 15 полицейских и несколько мирных жителей. В Дагестане объявили трехдневный траур.