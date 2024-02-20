20 февраля 2024, 17:46

Токаев поучаствует в церемонии открытия турнира «Игры будущего» в Казани

РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев запланировал поездку в Россию. Он приедет в Казань 21 февраля, сообщила пресс-служба главы республики.

Казахстанский лидер будет участвовать в церемонии открытия международного турнира «Игры будущего». На мероприятие приедут также лидеры Белоруссии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

«Касым-Жомарт Токаев 21 февраля посетит с рабочим визитом Российскую Федерацию для участия в церемонии открытия международного турнира „Игры будущего“», - указали в пресс-службе.

Соревнования пройдут с 21 февраля по 3 марта. Атлеты продемонстрируют свое мастерство в видах спорта, которые совмещают физическую активность и цифровые технологии. Участие в мероприятии подтвердили несколько стран, в том числе Китай.

Казахстан Белоруссия Киргизия Казань Россия Узбекистан
20 февраля 2024, 17:34
Южная Корея отреагировала на подарок Путина Ким Чен Ыну и напомнила о санкциях
РИА «Новости»
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Власти Южной Кореи отреагировали на подарок президента России Владимира Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Презент может нарушать резолюции Совбеза ООН, заявил официальный представитель южнокорейского МИД Им Су Сок, чьи слова привело РИА «Новости».

Ким Чен Ын получил от Путина автомобиль Aurus. Резолюции Совбеза запрещают прямую или косвенную поставку, продажу и передачу любых транспортных средств, соответствующих кодам 86-89 Гармонизированной системы описания товаров, напомнил дипломат.

«У всех государств-членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности против Северной Кореи», - подчеркнул Им Су Сок.

Он добавил, что Южная Корея внимательно следит за сотрудничеством России и КНДР. Официальный представитель МИД напомнил, что взаимодействие должно осуществляться при соблюдении санкционного режима и вносить вклад в мир на Корейском полуострове.

Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль российского производства , что стало свидетельством особых дружеских отношений между лидерами двух стран. Подарок приняли представители ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон и Ким Е Чен.

Санкции Россия Южная Корея КНДР Владимир Путин ООН
20 февраля 2024, 17:10
Россия снова начнет сертифицировать эквадорские бананы
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Бананы, отгружаемые с предприятий Эквадора, будут проверять при ввозе в Россию. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

О возобновлении сертификации эквадорских фруктов заявил представитель Россельхознадзора.

«Сертификация бананов, отгружаемых с пяти предприятий Эквадора, возобновлена по согласованию с Россельхознадзором», - указал он.

Представитель ведомства добавил, что бананы и другие подкарантинные товары будут исследовать в лабораториях перед ввозом на территорию России.

Россельхознадзор 3 февраля запретил ввозить эквадорские бананы пяти компаний, так как в фруктах были мухи-горбатки. Эти насекомые внешне похожи на распространенную плодовую мушку и являются опасным карантинным объектом.

Россельхознадзор 13 февраля вернул пяти компаниям из Эквадора право ввозить бананы в Россию. На этот шаг ведомство пошло после получения гарантий эквадорских властей.

Россия Экономика Продукты Эквадор
20 февраля 2024, 16:46
Адвокат Ассанжа призвала власти Британии поддержать его
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Адвокат основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Дженнифер Робинсон призвала британские власти поддержать его. Видео опубликовал РЕН ТВ.

По мнению адвоката, дело создало прецедент, способный сдерживать журналистов по всему миру. Она поблагодарила всех участников на митинга в поддержку Ассанжа, которое прошло у здания Верховного суда в Лондоне.

Лондонский суд проведет двухдневные слушанья по делу об экстрадиции Джулиана Ассанжа. По данным СМИ, сам он не будет присутствовать на суде из-за плохого самочувствия.

Основатель WikiLeaks пытается предотвратить экстрадицию в Соединенные Штаты , где ему грозят 175 лет тюрьмы за публикацию данных, полученных из секретных документов. С 2011 по 2019 годы журналист укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, однако в апреле 2019-го его задержали. Ассанж попал в британскую тюрьму строгого режима Белмарш. Если суд в Лондоне примет решение не в его пользу, он еще сможет попытаться оспорить вердикт в Европейском суде по правам человека.

Лондон Суд Адвокаты Джулиан Ассанж Тюрьмы
20 февраля 2024, 15:08
Бывшего главу Севастополя освободили под залог в Лондоне
РИА «Новости»
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Задержанного в Британии бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова освободили под залог, сообщил судья Королевского суда лондонского района Сазерк. Об этом сообщил «Коммерсант».

Суд приступит к рассмотрению дела 10 марта 2025 года. Ближайшее предварительное слушание состоится 5 марта.

По условиям залога, Овсянников должен сдать властям российский и британский паспорта, оставаться дома с 21:00 до 05:00, носить электронный браслет, каждый день отмечаться в полицейском участке района Брикстон в Лондоне. Помимо этого, он не должен выезжать за границу, оформлять нужные для этого документы и даже приближаться к вокзалам, портам и аэропортам. Судья продлил действие перечисленных условий залога.

Дмитрия Овсянникова задержали в конце января в его лондонском доме. По данным СМИ, его заподозрили в нарушении санкционного режима и «отмывании денег». Российское посольство в Лондоне потребовало объяснений от британского МИД.

Лондон Паспорта Суд Севастополь Деньги

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