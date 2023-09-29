Токаев после встречи с Шольцем пообещал, что Казахстан не станет «анти-Россией»

Читайте нас в:

«Казахстан не является „анти-Россией“, мы твердо придерживаемся курса на всестороннее сотрудничество с Россией, с которой нас объединяет самая протяженная граница в мире», - заявил он.

У Казахстана с Россией, по словам президента, давние традиции сотрудничества в гуманитарной и торговой сферах. Объем казахско-российской торговли по итогам 2022 года возрос до 25 миллиардов долларов. Касым-Жомарт Токаев заверил, что республика не участвовала в параллельном импорте и не поставляла товары, подпадающие под санкции.

Введение ограничительных мер против России глава Казахстана назвал контрпродуктивным с точки зрения оздоровления международных отношений. Он призвал дипломатов устроить переговоры о мирном разрешении конфликта на Украине, так как повысился риск фатального противостояния.

В сентябре Касым-Жомарт Токаев посетил Берлин. На встрече с Олафом Шольцем он пообещал не нарушать антироссийские санкции.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.