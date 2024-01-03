Токаев ответил на вопрос о возможном переизбрании в 2026 году

Он подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только раз, не изменится.

«Я твердо верю в это. Конституционная реформа не была предназначена для дальнейшего внесения изменений» - пояснил Токаев.

По словам президента, идея семилетнего срока принадлежала ему. Он высказывал ее на закрытых дискуссиях 15 лет назад, но тогда она не нашла поддержки. После его избрания в Казахстане началась эпоха демократизации политической системы и свободы общественной жизни, подытожил Токаев.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что многие негативно восприняли Токаева в качестве его преемника. Они полагали, что тот «не потянет» первый пост в государстве.