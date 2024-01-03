03 января 2024, 08:34

Токаев ответил на вопрос о возможном переизбрании в 2026 году

РИА «Новости»
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал вопрос о возможном переизбрании в 2026 году. По его словам, семилетнего срока для управления государства, предусмотренного конституцией страны, достаточно. Об этом написало издание Egemen Qazaqstan.

Он подчеркнул, что правило, согласно которому президент может быть избран только раз, не изменится.

«Я твердо верю в это. Конституционная реформа не была предназначена для дальнейшего внесения изменений» - пояснил Токаев.

По словам президента, идея семилетнего срока принадлежала ему. Он высказывал ее на закрытых дискуссиях 15 лет назад, но тогда она не нашла поддержки. После его избрания в Казахстане началась эпоха демократизации политической системы и свободы общественной жизни, подытожил Токаев.

Ранее бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что многие негативно восприняли Токаева в качестве его преемника. Они полагали, что тот «не потянет» первый пост в государстве.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев
03 января 2024, 09:19
Идею фон дер Ляйен о цифровом евро назвали бесполезной для ЕС
Global Look Press
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Введение цифрового евро — бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

Введение цифрового евро - бесполезная затея, которая не поможет восстановить промышленность Евросоюза. Об этом в соцсети X написал французский парламентарий Николя Дюпон-Эньян.

Политик подчеркнул, что спустя 25 лет с момента введения единой валюты ЕС глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и директор МВФ Кристин Лагард анонсировали введение цифрового евро. Однако эта мера не даст никакого результата, поскольку «рабочие места, промышленность, покупательная способность разрушены».

Дюпон-Эньян также призвал всеми силами сопротивляться прекращению анонимности. По его мнению, власти не должны отслеживать покупки граждан.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в попытках развалить ЕС из-за ее позиции по Украине. Глава Еврокомиссии предлагала выработать механизм, который помог бы решать вопросы блока без участия всех его 27 членов.

Евро Урсула фон дер Ляйен
03 января 2024, 07:55
«Россия ответит». В США испугались реакции Москвы на конфискацию активов
РИА «Новости»
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Конфискация замороженных в западных странах активов России только усилит позиции БРИКС, а также поставит под угрозу собственные активы США и стран ЕС, находящиеся в РФ. Такое мнение в интервью Judging Freedom высказал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Россия может ответить присвоением активов Запада, которые все еще находятся в стране», - сказал эксперт.

Он полагает, что конфискация активов РФ негативно отразится на доверии других стран к доллару в качестве резервной валюты. Джонсон подчеркнул, что западные страны обсуждают возможность изъятия активов в тот момент, когда РФ стала председательствующим государством в БРИКС. Бывший разведчик не исключил, что блок может создать альтернативный финансовый порядок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва в 2024 году в рамках БРИКС будет стремиться к созданию справедливой финансовой системы. По его словам, порядка 30 стран готовы сотрудничать с объединением в том или ином формате.

США Россия БРИКС
03 января 2024, 06:05
Необычная проблема возникла в США в преддверии выборов
РИА «Новости»
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Миллионы американцев могут остаться без интернета в преддверии президентских выборов. Об этом сообщило издание Politico.

В рамках «Программы доступной связи» 22 миллиона малообеспеченных граждан США получали помощь от федерального правительства, которая позволяла им покрывать расходы на интернет.

«Если финансирование закончится, миллионы американцев окажутся без связи», - заявила член палаты представителей Дорис Мацуи.

Федеральная субсидия, отметило издание, поддерживающая широкополосный доступ Hayden’s, по прогнозам закончится к апрелю.

Впервые программу запустили в качестве оказания чрезвычайной помощи во время пандемии благодаря бывшему президенту Дональду Трампу. В настоящее время это пособие не имеет механизма долгосрочного финансирования и четкого способа оплаты в будущем.

Если конгресс не решит этот вопрос к весне, то программу придется свернуть. Это повлечет за собой политические последствия, так как избиратели «в колеблющихся штатах» разочаруются в нынешних политиках.

Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года.

Ранее французское издание Le Figaro написало, что возвращение Трампа на пост президента станет подарком для президента России Владимира Путина.

США Интернет Конгресс США Выборы президента США
03 января 2024, 05:27
Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в Японии
РИА «Новости»
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Новое землетрясение магнитудой 5,5 произошло в пострадавшей японской префектуре Исикава. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местное метеоагентство.

По данным агентства, толчки ощущались даже в Осаке.

Серия мощных землетрясений произошла на западе страны 1 января 2024 года. Магнитуда самого сильного из них составила 7,6. Толчки ощутили жители Осаки, Токио и Киото.

Число жертв землетрясения уже достигло 62 человек , более 100 получили различные травмы.

Префектура Исикава пострадала больше всего в результате стихийного бедствия. Здесь обрушились более 200 жилых домов и 100 строений, спасатели и сейчас разбирают завалы в поисках людей.

В ряде японских регионов нет связи, электричества и водоснабжения, разрушены дороги.

По данным Министерства экономики, торговли и промышленности, без доступа к электричеству остались порядка 33 тысяч домов в префектурах Исикава и Ниигата. Оперативные службы приостановили работу автозаправочных станций.

Природа Землетрясения Япония

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