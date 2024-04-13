Токаев отменил международный форум «Астана» из-за паводков

«В связи с беспрецедентным наводнением на территории Казахстана, а также необходимостью экономии финансовых средств для оказания помощи гражданам и ликвидации последствий глава государства Касым-Жомарт Токаев отменил проведение Международного форума „Астана“ 13–14 июня 2024 года», - заявили в пресс-службе.

Аппарат президента выразил надежду, что все уже приглашенные отнесутся с пониманием к такому решению. В 2025 году форум вновь возобновит свою работу.

В начале апреля в Казахстане объявили режим ЧС из-за мощных весенних паводков. Токаев называл их крупнейшим стихийным бедствием в стране за 80 лет.