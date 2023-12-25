25 декабря 2023, 21:00

Токаев объяснил, как улучшить интернет-трафик в ЕАЭС

Unsplash
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Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев предложил провести волоконно-оптическую линию между Россией, Казахстаном и Ираном. С такой идеей он выступил на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Мера поможет подключиться к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана, и улучшить интернет-трафик в ЕАЭС.

«Это позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и значительно усилить позиции нашего Союза в логистике данных на глобальном уровне», - подчеркнул Токаев.

Он добавил, что Казахстан активно занимается развитием сферы IT, и уже более 90% госуслуг в стране оказывают в цифровом формате. Государство поставило цель: к 2026 году довести экспорт IT-услуг до одного миллиарда в долларовом эквиваленте.

Ранее Токаев заявил, что Россия и Казахстан стали настоящими стратегическими партнерами и союзниками. Два государства имеют огромные возможности для расширения торговли, подчеркнул президент.

Казахстан Интернет Россия Иран
25 декабря 2023, 20:34
«Не жадничайте». Путин пошутил насчет поставки куриных яиц из Белоруссии
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин шуткой отреагировал на слова белорусского коллеги Александра Лукашенко об обеспеченности Белоруссии продуктами собственного производства. Российский лидер призвал соседей «не жадничать» и поделиться куриными яйцами с Россией. Фрагмент выступления Лукашенко опубликовали в Telegram-канале RIA_Kremlinpool.

На саммите ЕАЭС в Санкт-Петербурге в своем выступлении Лукашенко рассказал, что Белоруссия полностью покрывает внутренние потребности в зерне, мясе, молоке, овощах и куриных яйцах. На что российский лидер отреагировал с улыбкой.

«Поставьте нам немножко! Не жадничайте», - попросил Путин.

Лукашенко на ЕАЭС ответил на вопросы журналистов по поводу поставок российского ядерного оружия в Белоруссию. Он заявил, что «все на своих местах в хорошем состоянии».

Белоруссия Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Продукты
25 декабря 2023, 20:06
Журналист L’Express Аке признал превосходство российской экономики
Unsplash
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Экономика России растет быстрее европейской, несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом. Такую точку зрения высказал руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке в комментарии на YouTube-канале издания.

Экономика России растет быстрее европейской, несмотря на санкции, конфликт на Украине и противостояние с Западом. Такую точку зрения высказал руководитель международной редакции французского журнала L’Express Шарль Аке в комментарии на YouTube-канале издания.

«Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны», - заявил Аке.

Он добавил, что промышленное производство России увеличилось на 7,5%. По его словам, население страны поддерживает позицию президента РФ Владимира Путина по проведению СВО.

Ранее Путин на заседании высшего Евразийского экономического совета в широком составе сообщил, что валовый внутренний продукт России в текущем году вырастет на 3,5%. Увеличение этого показателя ожидается и в других странах ЕАЭС.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов также заверил, что 2022 год был периодом серьезных решений и российское правительство выбрало правильный путь. В 2023 году рост ВВП составит 3,5%. В следующем году он тоже ожидал положительные тренды.

Санкции Россия Экономика
25 декабря 2023, 19:14
«Все на своих местах в хорошем состоянии». Лукашенко — о ядерном оружии РФ в Белоруссии
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на вопрос журналистов о том, поступило ли в страну российское ядерное оружие. Слова главы государства привел корреспондента БелТА.

«Давно. Я же говорил уже, когда закончилась поставка. Еще в сентябре, по-моему, или в октябре. В начале октября последняя. Все на своих местах в хорошем состоянии», - подчеркнул Лукашенко.

Он добавил, что военные проходят обучение каждый день. В подразделениях работают бывшие бойцы ЧВК «Вагнер», которые делятся опытом с белорусами, отметил президент.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Мероприятие проходит под председательством президента России Владимира Путина. Переговоры начались со встречи в узком составе.

Российский лидер заявил, что рассчитывает принять декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза. Он отметил, что это новый документ программного характера.

Ядерное оружие Белоруссия Александр Лукашенко Оружие
25 декабря 2023, 18:58
Путин выразил надежду на дальнейшее развитие ЕАЭС
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин заявил, что рассчитывает принять декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза. Об этом он рассказал во время саммита Высшего совета ЕАЭС в Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

«По сути это новый документ программного характера <…> Рассчитываю, что мы с вами утвердим декларацию, оформив это соответствующим решением», - указал российский лидер.

Глава государства отметил, что входящие в международную организацию страны активно сотрудничают во многих сферах, в том числе и в экономике. Он назвал развитие партнерства в рамках ЕАЭС динамичным и успешным.

Встреча лидеров объединения проходит в Президентской библиотеке, в заседании приняли участие президент Белоруссии Александр Лукашенко, лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал участие Путина в международных мероприятиях в Петербурге. Глава государства посетит 26 декабря неформальный саммит СНГ, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Армения Казахстан Санкт-Петербург Белоруссия Киргизия Владимир Путин Узбекистан

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