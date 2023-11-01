Токаев назвал визит Макрона в Казахстан историческим событием

Лидер Франции прибыл с официальным визитом в Астану утром 1 ноября. Главы двух государств провели переговоры в узком формате. Токаев отметил, что сотрудничество Франции и Казахстана динамично развивается, однако нужно придать ему дополнительный импульс.

«Поэтому можно назвать ваш визит историческим, очень важным», - заявил лидер Казахстана.

Он добавил, что Франция - ключевой и надежный партнер республики в Евросоюзе, а также один из крупнейших инвесторов в экономику страны.

В ходе переговоров в узком формате стороны уделили особое внимание укреплению политического диалога, а также углублению сотрудничества в торговле, инвестициях, энергетике, логистике и культуре.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Макрон прилетит в Казахстан и Узбекистан в начале ноября. Эти государства могут стать важными поставщиками урана для ядерных реакторов, заявили журналисты.