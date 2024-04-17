17 апреля 2024, 00:23

Токаев назвал глупостью нагнетание истерии вокруг русского языка в Казахстане

РИА «Новости»
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Нагнетание истерии вокруг русского языка в Казахстане президент республики Касым-Жомарт Токаев считает глупостью. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в пострадавшие от паводка регионы, слова Токаева привело РИА «Новости».

Глава Казахстана отметил, что русский в стране является официальным языком, поэтому общаться граждане страны могут на том языке, на каком им удобно. Современная молодежь в республике говорит на государственном, русском, английском и других языках.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными», - подытожил Токаев.

Запад стремится рассорить Россию со странами Центральной Азии, рассорить все российское южное приграничное подбрюшье, заявил политический советник Сергей Маркелов. Дружба России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана не дает западным лидерам покоя.

Казахстан Русский язык Молодежь Россия
17 апреля 2024, 00:24
Президент Турции подтвердил, что Путин приедет в Анкару
РИА «Новости»
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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабмина подтвердил, что договорился с российским президентом Владимиром Путиным о визите коллеги в Анкару. Об этом сообщил телеканал NTV.

«Мы с господином Путиным часто проводим телефонные переговоры. Относительно его визита в Турцию дата пока не определена. Надеюсь, в скором времени в этом вопросе появится конкретика», - сказал Эрдоган.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан предложил искать «альтернативные пути» по дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Турецкая сторона неоднократно призывала к установлению мира и предлагала выступить посредником для российско-украинских переговоров. Сам президент Турции отмечал, что в мирном процессе не может быть проигравших.

В феврале журналисты писали, что Анкара вновь заявит Путину о готовности организовать диалог между РФ и Украиной. Это собирались сделать во время поездки российского лидера в Турцию.

Турция Реджеп Эрдоган Владимир Путин
16 апреля 2024, 23:58
Столкновения протестующих и полиции начались в Тбилиси
РИА «Новости»
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В Тбилиси начались новые акции протеста против принятия закона об иноагентах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Митингующие попытались заблокировать вход в здание парламента на улице Руставели, а спецназ применил против них перцовый газ.

На место происшествия прибыли машины скорой помощи, стало известно об 11 задержанных и одном пострадавшем сотруднике правоохранительных органов.

Ранее во время митинга в Тбилиси задержали 14 человек. Протестующие против закона об иноагентах собрались перед зданием парламента. Полиция неоднократно призывала митингующих к порядку и грозила применением спецсредств в случае неповиновения.

Экс-президент Грузии, а ныне заключенный Михаил Саакашвили заявил, что в стране настало время для «единства и атаки». Он призвал сторонников выступать против принятия закона, чтобы «защитить свободу, независимость и европейское будущее Грузии».

Грузия Законы Митинги Полиция Иноагенты
16 апреля 2024, 23:25
Инспекторов МАГАТЭ отозвали из Ирана
Freepik
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Международное агентство по атомной энергии временно отзовет своих специалистов с иранских ядерных объектов. Об этом, как сообщил RT, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Международное агентство по атомной энергии временно отзовет своих специалистов с иранских ядерных объектов. Об этом, как сообщил RT , заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, такое решение принято из-за напряженной ситуации в Ближневосточном регионе.

«Ввиду напряженной ситуации в регионе МАГАТЭ приняло решение временно отозвать своих инспекторов с иранских ядерных объектов», - подчеркнул он.

Ранее глава МГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство не обладает информацией о наличии у Ирана ядерной программы. Он отметил, что факт аккумуляции обогащенного урана не означает автоматически наличия ядерного оружия.

Из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем на Ближнем Востоке может начаться новый кризис.

Ядерное оружие Израиль Оружие Кризис Иран МАГАТЭ Ближний Восток
16 апреля 2024, 21:45
«Кошмарный сон». Россия показала Западу пример настоящей дружбы
РИА «Новости»
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Западные спецслужбы стремятся рассорить Россию со своими соседями, в том числе с Таджикистаном. Об этом в интервью ведущей «360» Екатерине Малашенко рассказал политический советник Сергей Маркелов.

По его словам, Запад спит и видит такое развитие событий.

«[Для них] важно рассорить все наше южное приграничное подбрюшье. То, что Казахстан, Таджикистан, Узбекистан находятся в абсолютной дружбе с Россией, не дает [им] покоя. <…> Делается все, чтобы они никогда не приобрели настоящую политическую субъектность. А мы выступаем за то, чтобы они были равноценными партнерами России. <…> По всем точкам, где Россия показывает, как нужно дружить, что такое настоящее партнерство - политическое, экономическое и в области безопасности - [для Запада] - кошмарный сон», - отметил эксперт.

Ранее Маркелов объяснил, почему президент Белоруссии Александр Лукашенко указал на необходимость возвращения России и Украины к переговорам по стамбульскому формату в противовес предстоящему мирному саммиту в Швейцарии.

Россия Запад Таджикистан

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