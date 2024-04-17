Глава Казахстана отметил, что русский в стране является официальным языком, поэтому общаться граждане страны могут на том языке, на каком им удобно. Современная молодежь в республике говорит на государственном, русском, английском и других языках.

«Нагнетать истерию вокруг языка, бороться тем более против него, как это произошло в некоторых странах, и что они имеют в результате этого, мы видим, это глупо. Поэтому давайте будем спокойными, толерантными, в конце концов умными», - подытожил Токаев.

Запад стремится рассорить Россию со странами Центральной Азии, рассорить все российское южное приграничное подбрюшье, заявил политический советник Сергей Маркелов. Дружба России, Таджикистана, Узбекистана и Казахстана не дает западным лидерам покоя.