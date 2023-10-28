Токаев назначил нового главу «Арселормиттал Темиртау» после гибели людей на шахте

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«Вы все знаете Вадима Басина, он раньше трудился в этой компании руководителем. Поручаю ему вернуться на прежнюю должность и вновь взять управление в свои руки. Это не получилось у нынешнего руководства», - сказал Токаев.

Президент страны подчеркнул, что с точки зрения сотрудничества с правительством компания оказалась худшей в истории страны.

На официальном сайте предприятия указано, что пост генерального директора с декабря 2022 года занимает Владимир Яблонский.

По последним данным, жертвами ЧП на шахте стали 32 человека. Воскресенье, 29 октября, в Казахстане объявили днем траура.