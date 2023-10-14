«Точка невозврата». Захарова обвинила США в крахе безопасности на Ближнем Востоке

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Дипломат подчеркнула, что «гарант безопасности» в регионе довел обещанную безопасность до точки невозврата.

«И снова никто в Вашингтоне не ответит за свои злодеяния, провокации и инсценировки?» - высказалась Захарова об эвакуации американских госслужащих из Израиля.

Ранее Госдеп разрешил своим государственным служащим, в частности послам в Иерусалиме и Тель-Авиве, вместе с семьями покинуть страну из-за «беспрецедентной ситуации в области безопасности».

В пятницу, 13 октября, Мария Захарова поддержала заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена из-за подхода к Израилю, основанного на национальной принадлежности.